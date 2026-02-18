Lindsey Vonn è devastata: “Il mio cane Leo è morto nello stesso giorno della caduta a Cortina”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa volta a fare male davvero non sono i legamenti rotti o le ossa fracassate. Questa volta il dolore più grande per Lindsey Vonn è più intimo, capitato in quello che ha definito "il periodo più difficile della mia vita". La campionessa ha annunciato con un post su Instagram la morte del suo cane Leo. "Il suo corpo non riusciva più a stare al passo con la sua mente forte". E fa tanto più male perché il decesso del fedele amico è avvenuto nello stesso giorno in cui la sciatrice s'è schiantata in pista, riportando un gravissimo infortunio. "Mentre ero sdraiato nel mio letto d'ospedale il giorno dopo l'incidente, abbiamo detto addio al mio ragazzone. Avevo perso così tanto che significava qualcosa per me in così poco tempo. Non ci posso credere". Vonn adesso è negli States dopo un periodo di degenza e cure in ospedale in Italia. Il percorso verso la guarigione è molto lungo, dovrà subire un altro intervento: "Penserò a Leo quando chiuderò gli occhi".

Il dolore della campionessa tra letto d'ospedale e lutto

A meno di due settimane dall'incidente tremendo sulla neve olimpica, l'americana ha perso un pezzo di cuore e ha elaborato il suo lutto (anche) così, condividendolo.

2013-2/9/2026 Leo si è spento e si è unito a Lucy e Bear lassù in paradiso – si legge nell'incipit del messaggio corredato da alcune fotografie e video dell'animale -. Questi sono stati giorni incredibilmente duri. Probabilmente il più difficile della mia vita. Non ho ancora accettato che se n'è andato…

La crudele coincidenza del destino

Il destino ha mostrato il suo volto più cinico: Leo ha subito un crollo fisico proprio lo stesso giorno in cui Lindsey è fatta male. Mentre l'atleta veniva trasportata d'urgenza in ospedale, il cuore del suo "ragazzone" iniziava a cedere. Al cane era stato recentemente diagnosticato un cancro ai polmoni, una nuova malattia arrivata appena un anno e mezzo dopo aver sconfitto un linfoma.

Il giorno in cui mi sono schiantata, è crollato anche Leo. Gli era stato diagnosticato di recente un cancro ai polmoni (è sopravvissuto al linfoma un anno e mezzo fa) ma ormai il suo cuore stava cedendo. Stava soffrendo e il suo corpo non riusciva più a stare al passo con la sua mente forte.

Leo fedele amico da 13 anni: "Ne abbiamo passate tante"

Il legame tra Lindsey e Leo risale al 2014 circa, un anno importante e difficile per la sciatrice. Lo adottò da un canile mentre si stava riprendendo da un (altro) grave infortunio al ginocchio. Da allora, il cane non è stato solo un animale domestico, ma parte di Vonn. Era la sua famiglia.

Il mio ragazzo è stato con me dal mio secondo infortunio al crociato anteriore, quando ne avevo più bisogno. Mi ha tenuto compagnia sul divano mentre guardavo le Olimpiadi di Sochi. Mi ha sollevato quando ero giù. Si è sdraiato vicino a me, e mi coccolava, facendomi sentire sempre al sicuro e amata. Ne abbiamo passate tante insieme in 13 anni.

Un'altra operazione con il suo ricordo nel cuore

La perdita di Leo arriva solo pochi mesi dopo la scomparsa di Lucy, un'altra delle sue compagne a quattro zampe, lasciando un vuoto ulteriore in un momento di fragilità della campionessa tornata negli Stati Uniti dopo un periodo di ricovero in Italia e aver subito una serie di interventi chirurgici alla gamba sinistra. Ha anche espresso conforto nel sapere che Leo ora è con sua madre Linda, scomparsa nel 2022, e con i suoi defunti cani Lucy, che ha perso l'anno scorso, e Bear, morto nel 2022.