Lindsey Vonn è a casa: “Non posso stare in piedi, sono immobile da una settimana. Ma grazie Italia”

Lindsey Vonn è tornata a casa, ed è questa la notizia più bella per lei da una settimana a questa parte. La campionessa di sci americana nell'annunciare l'arrivo negli USA ha fatto anche un breve punto della sua situazione, tutt'altro che semplice. Lindsey dopo i gravi infortuni figli della caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina, non è riuscita ad alzarsi dal letto.

Come sta Lindsey Vonn dopo il grave infortunio a Milano Cortina e il ritorno a casa

È stata la stessa 41enne leggenda degli sport invernali a spiegare le difficoltà del momento. Dopo la degenza all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso, nelle scorse ore Vonn è stata trasportata in ambulanza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Da qui è partito l'aereo che l'ha riportata a casa, oltreoceano. Negli USA potrà continuare la riabilitazione per cercare di riprendersi e tornare anche a camminare.

Lindsey Vonn non riesce a stare in piedi

Infatti Lindsey sul suo profilo X ha chiarito: "Non mi alzo in piedi da più di una settimana… sono in un letto d'ospedale immobile dopo la gara. E anche se non sono ancora in grado di stare in piedi, tornare a casa è una sensazione fantastica". La campionessa si è già dovuta sottoporre a ben quattro interventi chirurgici per la frattura complessa della tibia. Questo il risultato della sua brutta caduta alle Olimpiadi, a cui ha deciso di partecipare nonostante un ginocchio quasi fuori uso.

Adesso non è il momento di buttarsi giù, con Vonn che cerca di trovare motivi per sorridere. In un video caricato sui suoi profili ha raccontato i giorni di ricovero in Italia, dove comunque è stata circondata dall'affetto anche dei suoi cari. Gli amici, la famiglia, la squadra e lo staff medico l'hanno aiutata anche nelle pratiche quotidiane. La strada è molto lunga, ma Lindsey è fiduciosa e pronta a rialzarsi come già fatto in passato dopo gravi infortuni: "Grazie agli amici, alla famiglia, alla mia squadra e a tutto lo staff medico che mi sta facendo tornare in me. Sto lentamente tornando a vivere, torno alle basi e alle cose semplici della vita che contano di più. Sorridi. Ridi. Mia sorella Karin Kildow ha fatto questo video e mi ha fatto piangere subito e mi ha riempito il cuore. Vi voglio bene ragazzi".