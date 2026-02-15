Lindsey Vonn: “Seduta nel mio letto rifletto e penso. Non ho rimpianti, tornerò in cima alla montagna”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lindsey Vonn può tornare negli Stati Uniti. Dopo il terribile infortunio patito nella discesa libera delle Olimpiadi la sciatrice americana troverà la via di casa. Lo ha annunciato lei stessa con un lungo post su Instagram, nella quale ha rassicurato anche sul suo futuro, che prevederà comunque almeno un'altra operazione.

Quarta operazione per Vonn, che può tornare negli Stati Uniti

All'ospedale di Treviso, l'americana è stata ricoverata d'urgenza domenica scorsa. Nei sei successivi giorni ha subito quattro interventi chirurgici. Dopo il secondo si è ripresa d'animo e ha trovato la forza di farsi sentire sui social. Prima un paio di foto, poi l'annuncio prima della quarta operazione, infine il messaggio successivo al quarto intervento: "L'operazione è andata bene oggi! Potrò tornare finalmente negli Stati Uniti per fortuna. Una volta tornata vi darò ulteriori aggiornamenti e informazioni sul mio infortunio. Fino ad allora, mentre sto seduta qui nel mio letto a riflettere, ho alcuni pensieri che vorrei condividere".

"Non siate tristi, continuerò a lottare"

Vonn condivide i suoi pensieri, o meglio le sue emozioni che sono risolvi in primis a chi gli ha scritto: "Ho letto un sacco di messaggi e commenti dicendo che quello che mi è successo li rende tristi. Per favore, non siate tristi. Empatia, amore e sostegno li accolgo con cuore aperto, ma non tristezza. Spero invece di avere la forza di continuare a lottare, perché è quello che sto facendo e continuerò a fare. Sempre".

"Non vedo l'ora di poter essere ancora sulla cima della montagna"

Ma poi parla anche del suo incidente, facendo una serie di considerazioni generali e soprattutto dicendo di non avere rimpianti e che quando sarà possibile tornare in montagna: "Quando ripenso al mio schianto, non sono rimasta al cancello di partenza ignara delle potenziali conseguenze. Sapevo cosa stavo facendo. Ho scelto di correre un rischio. Ogni sciatore ha corso lo stesso rischio. Perché anche se sei la persona più forte del mondo, la montagna tiene sempre le carte. Ero disposta a rischiare, spingere e sacrificarmi per qualcosa che sapevo di essere assolutamente capace di fare. Quando chiudo gli occhi di notte non ho rimpianti, rimane l'amore che provo per lo sci. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui potrò stare ancora una volta sulla cima della montagna. E lo farò".