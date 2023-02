La staffetta mista è fenomenale, l’Italia vince uno splendido argento ai Mondiali di biathlon L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta nei Mondiali di biathlon 2023. Grande prestazione di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomiel. Oro per la Norvegia.

A cura di Alessio Morra

Gli sport della neve, gli sport invernali stanno regalando grandissime soddisfazioni all'Italia. Dopo le medaglie d'oro vinti ai Mondiali di Sci di Meribel da Federica Brignone nella Combinata e Marta Bassino nel Super G i colori azzurri celebrano un argento che vale un oro nei Mondiali di Biathlon di Oberof, dove la staffetta mista ha chiuso al secondo posto alle spalle degli imbattibili norvegesi.

A Oberof è iniziato alla grande il Mondiale di biathlon 2023 per l'Italia. Il quartetto composto da Wierer, Vittozzi, Bionaz e Giacomel è arrivato davanti alla Francia, ma dietro alla Norvegia. Un risultato importante e di prestigio, ma certo non raro. Perché già nei Mondiali di Anterselva 2020 gli Azzurri nella staffetta vinsero una medaglia d'argento. In Germania hanno iniziato le donne, prima Lisa Vittozzi e poi Dorothea Wierer, poi è toccato agli uomini Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, che sono stati straordinari.

Giacomel è stato capace di giocarsi l'oro con il fenomeno norvegese Johannes Boe, che nonostante un risultato pessimo al poligono totale è riuscito a vincere l'oro per la Norvegia. Resta un minimo di rammarico per gli Azzurri e per Giacomel, che però a bocce ferme potrà essere solamente felice per il grande obiettivo raggiunto.

La Norvegia, anche con Ingrid Tandrevold, Marte Roeiseland, Sturla Holm Laegreid, oltre che con Boe, ha vinto con un margine di 11.6 sull'Italia ed ha conquistato il settimo titolo Mondiale in questa specialità (2011, 2012, 2013, 2019, 2020, 2021, 2023). Bronzo per la Francia che ha preceduto Austria, Repubblica Ceca e Germania, grande delusione di giornata con un modestissimo sesto posto.