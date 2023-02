Federica Brignone fa esultare l’Italia: medaglia d’oro nella combinata ai Mondiali! Federica Brignone strepitosa ai Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel. L’atleta italiana ha conquistato l’oro nella combinata femminile.

A cura di Marco Beltrami

Federica Brignone da urlo, fa esultare l'Italia con una prova eccezionale. Si aprono nel migliore dei modi i Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel. L'atleta milanese classe 1990 ha conquistato la medaglia d'oro nella combinata femminile. Perfetta la prova di Brignone nel SuperG e livello molto alto anche nello slalom per mettere così alle spalle la svizzera Wendy Holdener, e l'austriaca Ricarda Haaser

Epilogo clamoroso invece per la favorita numero 1 di giornata Mikaela Shiffrin uscita di scena a causa di un'inforcata, quando era in piena lotta per la vittoria. E invece sul gradino più alto del podio è salita Federica Brignone, raggiante al termine della prova. Un risultato eccezionale per lei, che conquista così la sua seconda medaglia in un torneo iridato dopo l'argento conquistato a Garmisch nel 2011. E pensare che Federica si era dimostrata quasi incredula dopo la prima parte, per un risultato oltre ogni aspettativa. Nonostante tutto è rimasta molto fredda nello Slalom riuscendo a mantenere il vantaggio. E la festa è iniziata per un'Italia che parte benissimo ai Mondiali e che può nuovamente esultare.

Un risultato che permette a Brignone di scrivere ulteriormente il suo nome nella storia dello Sci. In virtù di questa medaglia d'oro, la nostra portacolori entra di diritto nell'Olimpo delle campionesse azzurre capaci di vincere un oro nel campionato mondiale, dopo Wiesinger, Compagnoni, Kostner, e Bassino. L'ultima gioia iridata per l'Italia era arrivata nel 1997 quando Compagnoni vinse Slalom e Gigante e Kosner si aggiudicò il SuperG.

Per quanto riguarda le altre sciatrici italiane oggi in pista, è entrata tra le prime 10 Elena Curtoni, mentre è uscita nel SuperG Bassino. Per quanto riguarda Sofia Goggia, ha testato solo le sue condizioni chiudendo la sua prova a 2" dalla vincitrice.