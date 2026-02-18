La famiglia di Franzoso contro Giovanni Franzoni: “Chi dice di essere suo fratello non era al funerale”

Michele Franzoso in una storia su Instagram ha pubblicato una storia in cui, senza mai nominare Giovanni Franzoni, recente medaglia d'argento olimpica a Milano Cortina, ha attaccato l'azzurro in merito alla sua posizione pubblica nei confronti di Matteo Franzoso, fratello di Michele, scomparso tragicamente lo scorso 15 settembre in Cile dopo una fatale di allenamento. Giovanni Franzoni ha dedicato ogni sua successiva vittoria a Matteo, che ha sempre detto di considerare un fratello. Ma l'attacco di Michele ha offerto il fianco ad una polemica dolorosa, in cui è intervenuto anche il fratello gemello di Giovanni Franzoni, Alessandro: "Così non si riporterà indietro Franz… invece di gioire dei successi di Giovanni, scatenate ancora più rancore e rabbia".

Le accuse di Michele Franzoso a Giovanni Franzoni: "Sono solo io il vero fratello di Matteo"

La scintilla è scoccata quando Michele Franzoso ha lanciato un più che provocatorio e diretto messaggio a Giovanni Franzoni: "Qualcuno dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c'era. È molto egoista e una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi è chi". Una riflessione pubblica che arriva con tempistiche particolari e che punta il dito verso una persona nello specifico. Le parole di Michele sono state pubblicate a margine della chiusura delle gare di sci alpino di Milano Cortina e hanno come oggetto – anche se non lo nomina direttamente mai – Giovanni Franzoni.

Uno sfogo social che è stato rilanciato anche dalla mamma di Michele e Matteo, Olga Franzoso, che ha rilanciato il pensiero del figlio, dando totale e incondizionato appoggio a quanto scritto e pubblicato. Giovanni Franzoni non ha reagito pubblicamente, non c'è stata alcuna risposta resa pubblica ma per lui è intervenuto il gemello Alessandro: "Mi ero promesso di rimanere in silenzio ma adesso non posso".

La risposta del gemello di Giovanni Franzoni, Alessandro: "Così non riporterete in vita Franz…"

Alessandro Franzoni ha raccontato la propria versione di quanto accaduto, spiegando perché e come mai Giovanni non abbia partecipato ai funerali di Matteo, di cui si è sempre dichiarato legato da un profondissimo legame che va oltre la semplice amicizia: "Lui (Giovanni, ndr) ha voluto continuare per non pensare, ma soprattutto per raggiungere i traguardi che sognavano insieme Matteo e Giovanni. Ha continuato per la passione che avevano in comune per questo sport, per onorare la sua perdita".

Alessandro Franzoni, che era presente ai funerali di Matteo Franzoso, poi si rivolge alla sua famiglia che ha dato il via alla dolorosa polemica: "Comportandosi così non porterà indietro Franz. Franz potrà essere ricordato nel migliore dei modi. Lei non lo sta facendo. Lei preferisce puntare il dito su un atleta per addossargli colpe che non ha. Lei dovrebbe gioire per quello che Giovanni ha fatto… invece crea ancora più dolore e rabbia. Io stesso" rivela alla fine, "ho scritto una lettera a mano dettatami da Giovanni. Consegnata il giorno del funerale ai genitori con i fiori in mano quando sono andato all’altare".