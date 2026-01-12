La discesa da incubo del bob a 4, il pilota ha rischiato grosso: “Un po’ dolorante ma vivo”

Il pilota di bob americano, Kris Horn, ha vissuto una delle esperienze più terrificanti nella discesa di Coppa del Mondo sulla pista di St. Moritz (in Svizzera). Ha percorso tutto il tracciato da solo, non c'erano compagni di squadra sulla slitta: Ryan Rager, Hunter Powell e Caleb Furnell non erano riusciti a salire sul veicolo al momento della partenza e lui è rimasto da solo a manovrare i freni, su un mezzo che ha sfrecciato sul ghiaccio a una velocità elevata anche perché troppo leggero. Null'altro ha potuto fare che arrangiarsi, spostandosi dal sedile anteriore a quello posteriore per riuscire almeno a controllare la slitta e ad azionare il sistema di bloccaggio. È riuscito a tagliare il traguardo illeso: "Sono un po' dolorante ma vivo…", le prime parole dopo quell'esperienza tremenda.

La partenza surreale: cadono tutti, Horn resta da solo sul bob

Il video della partenza spiega bene cosa è successo quando è toccato all'equipaggio americano eseguire la procedura di start. Uno dei bobbisti inciampa e trascina con sé anche gli altri atleti, uno di loro viene addirittura sbalzato contro il muretto. In tre restano a piedi, Horn fila via risucchiato nel guscio che ha preso velocità. Alla fine, per fortuna, nessuno di loro ha riportato lesioni gravi (come testimoniato anche dagli esami diagnostici) ma solo acciacchi e contusioni, il male minore rispetto alla paura di farsi del male sul serio.

Come sta l'equipaggio dopo l'incidente alla partenza

"Dovrei guarire tra un paio di giorni – ha ammesso Horn all'Associated Press poco dopo aver sfoggiato un sorriso rassicurante in telecamera -. Ho un po' di acciacchi ma va tutto bene… sono vivo". Le parole del pilota spiegano una parte delle emozioni forti provate dal pilota che se è riuscito a manovrare da solo il bob è perché sapeva cosa fare: in carriera, infatti, ha iniziato proprio come frenatore. Horn se l'è cavata ma sia lui sia i compagni hanno vissuto un week-end "maledetto": è caduto anche nella prova a due disputato al sabato. Il suo frenatore, Carsten Vissering, ha riportato abrasioni tali da non essere in condizione di gareggiare il giorno successivo nella gara a quattro.