Kamila Sellier mostra gli occhiali sfregiati dalla lama del pattino: “Loro mi hanno salvato l’occhio”

Definitivamente fuori pericolo, Kamila Sellier è stata dimessa dall’ospedale in condizioni decisamente migliori di come era entrata dopo il terribile incidente a Milano Cortina per il taglio della lama di un pattino che le aveva sfiorato l’occhio. Salvo unicamente grazie agli occhiali indossati in gara che la polacca ha voluto mostrare.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kamila Sellier è stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata e operata al viso dopo il terribile incidente subito durante la gara di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina. La 25enne polacca nel quarto di finale di short track era finita gambe all'aria insieme alla nostra Arianna Fontana, ma subendo i guai peggiori: un taglio a pochi millimetri dall'occhio sinistro, finendo in un bagno di sangue e venendo subito soccorsa. Fortunatamente Sellier ha solo dovuto subire un intervento chirurgico per ridurre il taglio ma la vista è miracolosamente salva, grazie agli occhiali che indossava durante la gara. Mostrati poi sui social con una delle lenti evidentemente sfregiata dalla lama del pattino: "Mi hanno salvato l'occhio".

La dinamica dell'incidente è stata impressionante, soprattutto rivedendolo con i tanti istant replay che hanno evidenziato il pericolo occorso a Kamila Sellier che avrebbe potuto seriamente perdere l'occhio sinistro dopo che la lama del pattino di un'avversaria lo ha sfiorato, deviato all'ultimo istante dall'impatto subito con gli occhiali che l'atleta polacca indossava al momento della caduta. Una protezione "minima" ma sufficiente per evitare una vera e propria tragedia: "Ecco gli occhiali che mi hanno salvato l'occhio" ha scritto Sellier mostrando su Instagram le lenti rovinate dal taglio.

Come sta Kamila Sellier: "Aveva l'occhio completamente chiuso, ora è tutto sotto controllo"

Le conseguenze sono state serie ma non gravi visto che il tato sangue perso in pista è uscito da un taglio sopra lo zigomo, senza toccare l'occhio. Per ridurne le conseguenze ha subito un'operazione, ma senza alcun pericolo per la vista: "Kamila è stata dimessa dall'ospedale" ha dichiarato Konrad Niedźwiedzki, funzionario della delegazione polacca a Milano-Cortina. "Sta bene ma ora dobbiamo attendere i risultati di ulteriori esami. Abbiamo un altro appuntamento a Milano la prossima settimana, dove il suo trattamento è già iniziato. Vogliamo anche effettuare tutti i test possibili in Polonia. Abbiamo i migliori specialisti, soprattutto in medicina dello sport".

La paura è stata tantissima ma già post operazione la stessa Kamila Sellier ha avuto modo di mostrarsi serena e sorridente mostrandosi, pur solamente con la parte del volto sana. "All'inizio, il suo occhio era completamente chiuso a causa del gonfiore" ha ancora sottolineato Niedźwiedzki, "ma ora va ,olto meglio. Kamila ha ancora un po' di dolore, ma è tutto sotto controllo adesso. E' di buon umore e si sente bene".