Hirscher cade in allenamento e si rompe il crociato, il ritiro è più vicino: “Forse il mio viaggio è finito” Hirscher ha annunciato sui social di aver subito un grave infortunio cadendo in allenamento a Reiteralm: la stagione è chiusa e si teme anche la sua carriera. È già stato operato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Marcel Hirscher ha annunciato sui social di aver subito un grave infortunio cadendo in allenamento a Reiteralm. Lo sciatore alpino austriaco naturalizzato olandese ha pubblicato il video della sua caduta: "Ultima discesa della stagione. Ciò che resta è l'amore per lo sci. Grazie a tutti voi per il vostro supporto".

La diagnosi dell'infortunio è molto dura: rottura del legamento crociato e lungo stop per lui. La stagione agonistica è finita ed è già stato operato ma ora è tempo di riflessioni sul suo futuro.

Hirscher cade in allenamento: rottura del crociato e stagione finita

Hirscher si è espresso così: "Un legamento così cruciale, in meno: è la fine del progetto".

Il 35enne, 8 volte vincitore della Coppa del Mondo generale di sci alpino, ha proseguito dicendo: “Naturalmente è uno stop difficile da accettare, dopo otto mesi di allenamenti duri fatti per rientrare. È un vero peccato perché tutto il team, me incluso, aveva altri progetti per questo inverno. Sarà sicuramente difficile guardare le gare ma fa parte del gioco. Forse ho finito il mio viaggio".

Il ritorno di Marcel Hirscher alle gare

Marcel Hirscher, considerato da molti come il miglior sciatore di tutti i tempi, aveva deciso di rientrare nel circuito della Coppa del Mondo a 35 anni dopo un lungo periodo di inattività. Lo sciatore austriaco naturalizzato tedesco è rientrato dopo otto mesi intensivi di allenamento e già questo traguardo lo consideravacome una piccola vittoria personale.

Le sue prestazioni nelle gare successive non erano state all’altezza delle aspettative ma stava lavorando per potersi migliorare i suoi tempi. Durante lo slalom gigante a Levi, Hirscher ha chiuso molto distante dai migliori, mentre a Gurgl è caduto nella prima manche. Queste situazioni non avevano aiutato il lavoro dopo il suo rientro e questo brutto infortunio potrebbe portare alla fine della sua carriera.