Federica Brignone è mostruosa: domina il Gigante al Sestriere e allunga in Coppa del Mondo Federica Brignone trionfa nel Gigante del Sestriere: la campionessa azzurra approfitta della caduta nella prima manche di Lara Gut-Behrami e allunga nella classifica generale di Coppa del Mondo.

A cura di Paolo Fiorenza

Non ci sono più parole per Federica Brignone, che ha vinto da dominatrice il primo dei due Giganti femminili in programma al Sestriere in questo fine settimana: la 34enne valdostana ha preceduto al traguardo la neozelandese Robinson e la norvegese Stjernesund. Più dietro Sofia Goggia (13sima) e Marta Bassino (18sima). In virtù di questa vittoria, la numero 33 in Coppa del Mondo (mentre i podi totali sono 78, ormai solo 10 in meno di Alberto Tomba), la campionessa azzurra allunga nella classifica generale, approfittando anche della caduta nella prima manche della sua principale rivale, la svizzera Lara Gut-Behrami.

Presentatasi al cancelletto di partenza del Sestriere non al top per uno stato influenzale, Federica si è classificata seconda al termine della prima manche, alle spalle di quella Alice Robinson che aveva preceduto qualche giorno fa ai Mondiali di Saalbach, poi si è scatenata nella seconda, distaccando la neozalendese di 40 centesimi e addirittura la Stjernesund di 1"57. È stata l'ennesima lezione di sci da parte di un'atleta che a 34 anni è più che mai al top, inseguendo la seconda Coppa del Mondo generale della carriera.

L'uscita della Gut-Behrami nel corso della prima manche, permette alla Brignone di ampliare il suo vantaggio in classifica: grazie ai 100 punti incamerati oggi al Sestriere, la campionessa azzurra si è portata a quota 899, con 170 punti di vantaggio sulla svizzera. Nella classifica di Gigante, resta invece prima la Robinson, con 380 punti, seguita da Hector (341) e Brignone (300). Domani altro Gigante sempre sulla pista del Sestriere: altra occasione di allungare ulteriormente per una Brignone in stato di grazia. "Alberto non lo prendo, gliel’ho già detto", ha poi scherzato Federica, con riferimento al record azzurro di podi del mito Tomba. Ma di questo passo…