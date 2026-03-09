Chiara Mazzel come Federica Brignone: Italia ancora d’oro nel SuperG alle Paralampiadi di Milano Cortina

Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Milano Cortina nel SuperG. La campionessa azzurra è riuscita così a vincere la sua seconda medaglia in queste edizioni, raccogliendo virtualmente il testimone lasciato da Federica Brignone che aveva trionfato nella medesima specialità solo qualche settimana fa.

L'Italia della neve paralimpica ha festeggiato la sua seconda medaglia d'oro a Milano Cortina e lo ha fatto sulla scia di quanto accaduto ai Giochi invernali poche settimane prima: sulla pista delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, che ha visto assoluta protagonista Federica Brignone, doppio splendido oro in SuperG e Slalom gigante. A emularla, al meglio è stata la spettacolare Chiara Mazzel che ne ha raccolto il testimone ideale, trionfando nella giornata di lunedì 9 marzo nel SuperG paralimpico.

La ventinovenne trentina è stata di parola: voleva rifarsi del recente argento conquistato nella discesa della categoria visually impaired (categoria riservata agli atleti ipovedenti), dove aveva concluso la propria gara non soddisfatta al cento per cento. Un'insoddisfazione che Chiara Mazzel ha saputo riversare e trasformare in agonismo puro nella gara odierna che le ha offerto l’occasione per rifarsi immediatamente e nel modo migliore: conquistando l'oro battendo proprio l'austriaca Veronika Aigner, che era stata la vincitrice in discesa.

Mazzel è stata guidata sull'Olympia delle Tofane magistralmente da Nicola Cotti Cottini, capace di fornirle il mix vincente tra velocità, sicurezza e precisione. Il risultato? Sorprendente: 1'14″84, grazie al quale l’azzurra si è imposta precedendo Aigner di 60 centesimi. Un oro a suo modo storico per l'Italia dello sci paralimpico che in SuperG non trionfava da 20 anni, dal lontano Torino 2006, con Silvia Parente, sempre nella categoria ipovedenti: "Non volevo nemmeno gareggiare" ha poi spiegato, raccontando di un attacco di panico avuto in ricognizione, "ma sono in una condizione stupenda e ora metterò testa alle altre gare in programma", vale a dire Slalom speciale e Combinata alpina.

Chi è Chiara Mazzel, campionessa azzurra paralimpica

Chiara Mazzel è una della atlete azzurre maggiormente rappresentative per l'Italia paralimpica. Scelta come portabandiera ufficiale nella Cerimonia d'Apertura di Verona, è alla sua seconda Paralimpiade dopo Pechino 2022 dove debuttò con un 7º posto nello slalom speciale e nello slalom gigante, dove non concluse la propria prova. Un percorso sportivo iniziato nel 2019, dopo due anni dalla malattia che l'ha resa quasi cieca del tutto per un glaucoma curato male. Poi, il dramma sportivo, nel 2023 con la rottura del crociato e del menisco sinistro, fino al ritorno in gara. Dove Mazzel oggi a 29 anni è tra le più forti al mondo, con le sue 5 medaglie mondiali (3 ori, 2 argenti) e una Coppa del Mondo di discesa.

Podio italiano anche nel SuperG maschile: Bertagnolli porta a casa un argento

Un successo giunto subito dopo quello di Giacomo Bertagnolli che ha aggiunto l'argento maschile (con guida Andrea Ravelli), a soli 0.16″ dal primo posto. Un podio bis tutto italiano nella stessa disciplina, con Bertagnolli che sale a 10 medaglie totali paralimpiche confermandosi uno dei nostri migliori atleti. Un traguardo strepitoso nel Super-G vision impaired con cui Bertagnolli ha ottenuto al momento la sua seconda medaglia a questi Giochi, dopo il bronzo in discesa libera. In una carriera strepitosa per il 27enne discesista azzurro alla sua terza paralimpiade.