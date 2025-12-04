Brutta caduta per Corinne Suter, addio a Milano-Cortina: “Lesione delle fibre muscolari e frattura”

Per Corinne Suter i Giochi di Milano-Cortina si trasformano in un brutto incubo: la caduta rimediata in allenamento le ha procurato una lesione muscolare e una frattura al piede. Almeno un mese di stop assoluto. Per la la Nazionale svizzera una “maledizione”: solo pochi giorni prima si era infortunata anche la connazionale Gut-Behrami.

Dopo Laura Gut-Behrami, un'altra protagonista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non ci sarà: si tratta della svizzera Corinne Suter che è caduta brutalmente durante un allenamento in discesa sulle nevi di St. Moritz nella giornata di mercoledì 4 dicembre in vista delle prove di Coppa del Mondo di sci alpino. Gli esami presso la Clinica Hirslanden di Zurigo hanno rivelato una lesione delle fibre muscolari nella gamba inferiore sinistraoltre alla frattura del piede destro. Per la 31enne, già oro olimpico a Pechino 2022 non potrà partecipare ai Giochi 2026: per lei almeno un mese di stop.

Corinne Suter e il brutto infortunio a St. Moritz: "Lesione muscolare e frattura del piede"

La conferma dell'assenza di Corinne Suter è stato confermato oltre ogni dubbio dalla stessa federazione Internazionale di Sci che ha spiegato in un breve ma duro comunicato le conseguenze dell'incidente accaduto all'elvetica durante una sessione di prove: "lesione delle fibre muscolari nella gamba inferiore sinistra e una contusione dell'articolazione del ginocchio sinistro e una frattura non scomposta nell'area posteriore del piede destro" si legge nella nota FIS. "Fortunatamente, nessuna di queste ferite richiede un intervento chirurgico. Tuttavia, probabilmente ci vorrà circa un mese perché guariscano abbastanza perché Corinne Suter possa tornare a sciare. Le auguriamo una buona guarigione"

Maledizione Svizzera: dopo Gut-Nehrami anche Corinne Suter salta Milano-Cortina

Un infortunio non gravissimo, fortunatamente, ma che rende vana la rincorsa olimpica con i Giochi che sono in programma da venerdì 6 febbraio 2026. Troppo poco tempo per sperare di vedere Corinne Suter poter difendere sulle nevi di Cortina il titolo olimpico conquistato a Pechino 2022 in discesa libera. E' una sorta di maledizione per la nazionale svizzera che in pochi giorni vede assottigliarsi l'elenco di campionesse da poter inserire nell'elenco delle disponibili: la squadra elvetica aveva già perso l'altra star della nazionale, Lara Gut-Behrami, costretta a fermarsi per l'intera stagione.