Federica Pellegrini è abituata a vincere. La medaglia d'oro conquistata oggi a 31 anni ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud, ha però un sapore speciale per la campionessa che non è riuscita a trattenere le lacrime. Ha messo tutte alle sue spalle Fede nei 200 stile libero, confermandosi una fuoriclasse, pochi minuti dopo un'altra impresa azzurra, quella di Gregorio Paltrinieri negli 800 metri stile libero. Un successo memorabile, in termini di prestigio e dal punto di vista economico? Quanto hanno vinto infatti la Pellegrini e Paltrinieri con le due medaglie d'oro? Cifre "irrisorie" se paragonate a quelle che ad esempio girano nel calcio, o nel tennis.

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto, quanto hanno guadagnato

Quanto vale in termini di premi una medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud? Oltre al prestigio, quanto hanno incassato in termini di soldi Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri che hanno vinto rispettivamente il titolo iridato nei 200 e negli 800 metri stile libero? Secondo quanto riportato dal "prize money" della competizione iridata, i due atleti azzurri incasseranno 20mila dollari a testa, circa 18mila euro. Una cifra che risulta irrisoria rispetto ai premi in palio in altre competizioni sportive. Basti pensare al calcio, oppure al tennis con Djokovic che grazie alla vittoria del torneo di Wimbledon ha incassato 2,62 milioni di euro (la metà al finalista Federer).

in foto: Il prize money ufficiale pubblicato dalla Fina in occasione del Mondiale 2019 di nuoto

Federica Pellegrini e la polemica sui premi dei Mondiali di Roma del 2009

In passato Federica Pellegrini si è resa protagonista di una polemica a distanza con la Federazione italiana per i premi relativi ai Mondiali di nuoto del 2009 disputati a Roma. In quell'occasione la campionessa del nuoto azzurro su Twitter pubblicò il trafiletto di un articolo in cui si evidenziavano le cifre dei premi che le spettavano per la doppia vittoria nei 200 e 400 stile libero, circa 3mila euro. Queste le parole della Pellegrini dell'epoca: "Questo è quello che ho guadagnato vincendo 2 mondiali con 3 record del mondo in una sola edizione!! Fate voi!!!". Il tutto facendo riferimento anche ad una presunta diversità di trattamento con altri atleti, meno vincenti ma retribuiti meglio.