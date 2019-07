Immensa. Federica Pellegrini è ancora una volta campionessa del mondo. L'azzurra ha disputato una gara perfetta e ha vinto l'oro nei 200 stile. La Pellegrini all'ottava finale Mondiale, con un'ultima parte strepitosa, ha piegato l'australiana Titmus e la svedese Sjoestroem. Due anni fa fu formidabile a Budapest, oggi è stata davvero ‘Divina'. L'azzurra ha conquistato per la quarta volta la medaglia d'oro nei 200 stile in un Mondiale, ha vinto con il tempo di 1.54.22. Giornata straordinaria per l'Italia, che ha conquistato due medaglie d'oro nel giro di pochi minuti, oggi ha trionfato pure Gregorio Paltrinieri.

L'ultimo mondiale della Pellegrini

La divina, Federica Pellegrini, tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, ha scritto l'ennesima pagina indimenticabile dello sport italiano ed è indiscutibilmente la più forte atleta azzurra considerato il palmares. Era già entrata nella storia del nuoto internazionale con la settima medaglia consecutiva vinta a Budapest due anni fa, adesso – dopo l'ultima partecipazione a un mondiale – è diventata leggenda.

Le lacrime di Federica in tv

Nell’intervista rilasciata alla Rai, subito dopo aver vinto l’ennesima medaglia d’oro, Federica Pellegrini, felice, raggiante e stupita, ha detto di essere realmente sorpresa per la sua vittoria. Una prestazione da incorniciare per la veneta che parlando del successo e del suo ultimo Mondiale si è commossa.

Io non ci credo ancora, perché in acqua ho fatto quello che ho voluto, sentendomi come volevo, stiamo facendo un grande lavoro e paga come forse non mai. Sono contenta. Questo è il mio ultimo Mondiale. A me piace lavorare, perché fondamentalmente mi piace trarre risultati dal lavoro che ho fatto, anche se devo confessare che effettivamente me la stavo facendo sotto. Quest’anno è venuto tutto inaspettato. Budapest è stato strano, bellissimo, oggi è stato inaspettato e il tempo mi stupisce ancora di più.

Le medaglie Mondiali di Federica Pellegrini

A Gwangju la ‘Divina’ ha vinto l’undicesima medaglia in un Mondiale, questa è la quarta medaglia d’oro nei 200 metri stile libero. Non ci sono più aggettivi per questa campionessa, probabilmente l’atleta azzurra migliore di sempre. In Corea ha raggiunto l’ottava finale dei 200 metri stile, record assoluto, oggi ha ottenuto ancora una volta l’oro. Federica ha conquistato sei ori ai Mondiali, il primo addirittura nel 2009, mentre la prima medaglia la conquistò nel 2005, quando aveva appena 19 anni.