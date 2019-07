Gregorio Paltrinieri senza rivali, è campione del mondo. Il nuotatore italiano ha vinto la finalissima degli 800 metri stile libero proponendo una gara straordinaria, praticamente perfetta e imprimendo un ritmo che lo ha reso imprendibile per gli avversari. Fortissimo, il superlativo calza a pennello per l'azzurro che ha fatto registrare un tempo lusinghiero. Dirompente e fatale l'approccio di ‘Greg', grazie al quale ha fissato anche il nuovo primato europeo nella specialità: ha nuotato in 7'39″27, precedendo il danese Henrik Christiansen (medaglia argento in 7'41″28) e il francese David Aubry (medaglia di bronzo in 7'42″08).

Solo un quinto posto, invece, per Gabriele Detti (7'43″89) che almeno nella prima parte della prova sembra riuscire a tenere la bracciata del collega tricolore. Doppietta mancata ma per i colori della Nazionale il risultato è comunque da elogiare: per l’Italia, infatti, si tratta del secondo oro nel nuoto ottenuto a Gwangju dopo il trionfo nei 1500 stile libero di Simona Quadarella.

La gioia di Paltrinieri dopo l'oro al Mondiale negli 800 sl

Sono contentissimo, è stata una gara bella – ha ammesso il nuotatore azzurro a caldo, poco dopo aver vinto la gara -. Non conosco bene i tempi, ho cercato di andare forte e mettermi sul mio ritmo. Il vantaggio mi ha fatto ben sperare e sono veramente contento. Dovevo imporre un ritmo forte, senza esagerare. Sono contento perché erano 4 anni che non facevo un 800 fatto bene, è il primo dopo tanto tempo e sono contentissimo.

Le medaglie, d'oro, argento e bronzo, di Paltrinieri ai Mondiali di Nuoto

Gli 800 metri erano stati un tabù per il fenomenale atleta italiano che era arrivato una volta seconda e una volta terzo, nel 2017 vinse il livornese Gabriele Detti. Ai Mondiali l'oro lo aveva già conquistato, nei 1500 la sua specialità che adesso spera di rivincere. Per Gregorio Paltrinieri questa è la settima medaglia in un Mondiale, pochi giorni fa era riuscito a conquistarne una d'argento nel fondo, le gare che vengono disputate in mare.

L'amarezza di Detti, solo quinto nella finalissima

Deluso per il quinto posto l'altro italiano che aveva staccato il pass per la finalissima iridata. Gabriele Detti, campione del mondo in carica, ha commentato con un po' d'amarezza la prestazione: "Sono contento che il titolo sia rimasto in casa".