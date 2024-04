video suggerito

Scandalo doping nel nuoto in Cina: 23 casi positivi non sanzionati prima di Tokyo 2020, vinsero 4 ori Un'inchiesta dell'ARD e del New York Times scoperchia uno scandalo doping nel nuoto in Cina: 23 casi positivi non sanzionati prima di Tokyo 2020 che hanno portato a sei medaglie, quattro d'oro e due d'argento. La WADA ha accettò la spiegazione dell'agenzia cinese di una contaminazione della cucina di un hotel.

A cura di Vito Lamorte

L'ombra del doping incombe ancora una volta sullo sport mondiale. Un'indagine della rete tedesca ARD e del New York Times ha rivelato che 23 nuotatori cinesi sono risultati positivi ai test nel 2021 e, sebbene l'Agenzia mondiale antidoping (WADA) ne fosse a conoscenza, 13 di loro hanno partecipato ai Giochi di Tokyo arrivando sei medaglie, quattro d'oro e due d'argento.

In un servizio che sarà trasmesso questo fine settimana, con il titolo China Files, la rete tv tedesca indica di aver ricevuto diversi documenti da un rapporto dell'Agenzia nazionale antidoping cinese su una competizione tenutasi nel gennaio 2021 a Shijiazhuang. Questo documento segreto, redatto sotto la supervisione del Ministero cinese della Pubblica Sicurezza, alimenta il sospetto di un occultamento dei campioni dei 23 nuotatori che sarebbero risultati positivi alla trimetazidina, un modulatore ormonale utilizzato per curare i disturbi cardiaci come riscontrato, ad esempio, nella positività della pattinatrice russa Kamilia Valieva.

Tra i coinvolti, secondo l'ADR, ci sarebbe Zhang Yufei , campione olimpico dei 200 farfalla e della 4×200 stile libero; Wang Shun , oro olimpico nei 200 misti, Yang Junxuan , oro nella 4×200 stile libero e argento nella 4×100 mista, e Qin Haiyang , campione del mondo nei 50, 100 e 200 metri rana nel 2023.

La Cina giustifica il doping a causa della contaminazione alimentare

La Cina ha giustificato questi casi di doping con la contaminazione del cibo che i nuotatori mangiavano nell'hotel che avevano lasciato per gareggiare a Shijiazhuang. Nel loro rapporto si legge che più di due mesi dopo gli investigatori hanno ispezionato la cucina e hanno trovato tracce di trimetazidina nella cappa aspirante, nei contenitori delle spezie e nello scarico. Ma non hanno fornito mai prove concrete.

In questo modo la Cina ha chiesto che i suoi nuotatori non venissero sanzionati perché non erano consapevoli di aver ingerito una sostanza dopante. L'AMA ha accettato questa argomentazione e, interpellata dall'ARD, sottolinea che sulla base dei dati delle analisi non vede "nessuna base per mettere in dubbio le spiegazioni della contaminazione".

I casi sono stati registrati nel sistema di segnalazione della WADA, ma tutto è stato lasciato alle indagini cinesi: le sospensioni provvisorie non sono state rese pubbliche né imposte fino a quando non è stato chiarito l'accaduto, come in altri casi positivi. La rete tedesca si è rivolta al tossicologo forense e farmacista Fritz Sörgel il quale, dopo i relativi esperimenti, ritiene "estremamente improbabili " che gli eventi descritti nel rapporto cinese si siano verificati: "Le concentrazioni presumibilmente rilevate dal laboratorio in Cina, in realtà, potrebbero essersi verificate solo perché l'agente dopante è stato somministrato settimane prima".

L'AMA fornisce la sua versione di quanto accaduto in Cina

L'Agenzia mondiale antidoping, in inglese World Anti-Doping Agency, ha reso noto che "durante questo processo di revisione, durato diverse settimane, scienziati e consulenti legali esterni hanno testato a fondo la teoria della contaminazione avanzata dall'agenzia cinese. Non è stato possibile per gli scienziati o gli investigatori della WADA svolgere le loro indagini sul campo in Cina, data la situazione restrizioni in vigore a causa del blocco legato al COVID, la WADA ha concluso di non essere in grado di confutare la possibilità che la contaminazione fosse la fonte della trimetazidina e che fosse compatibile con i dati analitici del dossier".

La nota prosegue così: "La WADA ha concluso che, date le circostanze specifiche della presunta contaminazione, non si sarebbe ritenuto che gli atleti avessero commesso alcuna colpa o negligenza. Pertanto, e sulla base del parere di un legale esterno, la WADA ha ritenuto che un appello (contro i cinesi agenzia)".

I ‘China Files' si prospettano come un tema importante da gestire per il mondo dello sport e del nuoto per la WADA alla viglia ormai delle Olimpiadi di Parigi 2024.