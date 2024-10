video suggerito

Thomas Ceccon sorprende tutti in Coppa del Mondo presentandosi così ai blocchi nel giorno di Halloween Nell’ultima tre giorni di Coppa del Mondo di Nuoto che si sta svolgendo a Singapore, Thomas Ceccon si è preso la scena con un simpatico siparietto: alla chiamata per la finale dei 100 metri misti, in cui è arrivato 3°, si è presentato in costume da Halloween, con un teschio a coprire il volto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spettacolo in vasca e non solo per l'appuntamento conclusivo di Coppa del Mondo di Nuoto che si sta svolgendo in questi giorni a Singapore, fino al 1° novembre, dopo le tappe dei primi due giorni di gare negli impianti di Incheon in Coprea del Sud e di Shangai. L'ultima tre giorni ha visto ancora una volta tra i protagonisti in acqua anche atleti e atlete azzurre tra cui ha spiccato ancora una volta Thomas Ceccon la cui presenza non è certo passata inosservata, al di là dei risultati, anche per la sua goliardia: presentandosi con una maschera da teschio, in onore delle festività di Halloween.

A bordo vasca spunta un teschio: è Thomas Ceccon versione Halloween

Concentrazione e determinazione, ma non solo. Per raggiungere certi risultati serve sempre sapersi non prendere troppo sul serio e smorzare la tensione. Così, ci ha pensato – ancora una volta – il nostro Thomas Ceccon a rallegrare il clima a Shangai poco prima di scendere in acqua per i 100 metri dorso. L'azzurro, alla chiamata in corsia ha stupito ancora una volta tutti, presentandosi con una tipica maschera carnevalesca: un teschio. Un'entrata ad effetto con tanto di mimica e il solo pettorale a far capire chi fosse. Divertito e divertente, a tal punto da diventare virale anche sui social col simpatico siparietto e mettendo in secondo piano la propria ottima prestazione: terzo posto nella finale dei 100 metri misti.

Non solo Ceccon, la goliardia regna sovrana: Haughey vestita da panda

Se di Thomas Ceccon oramai se ne conosce qualsiasi spigolatura di un carattere che è unico e che ha imparato a far conoscere in diverse occasioni, non ultima quella delle Olimpiadi di Parigi dove si è preso le scene in vasca con le medaglie ma anche fuori dando prova di una spiccata personalità ed estroversione che ne fa a suo modo un atleta unico, la sei giorni di Coppa del Mondo ha dato prova di un clima più che spensierato che ha coinvolto un po' tutti.

Come la campionessa di Hong Kong, Siobhán Haughey. La plurimedagliata olimpica, (argento nei 100m sl e nei 200m sl a Tokyo 2020 e bronzo aParigi 2024 nei 100m sl e nei 200m sl), in camera di chiamata, si è presentata letteralmente travestita come un panda.