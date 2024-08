Il video surreale di Ceccon che dorme in strada alle Olimpiadi: il Villaggio Olimpico è un disastro Thomas Ceccon ripreso mentre dorme in strada alle Olimpiadi di Parigi. Il nuotatore e medaglia d’oro dell’Italia aveva denunciato la situazione di disagio che si vive all’interno del Villaggio Olimpico dove non si riesce a riposare per via del gran caldo privi di aria condizionata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

5.795 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Thomas Ceccon filmato mentre dorme in strada alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il video surreale fatto da un atleta straniero evidenzia il nuotatore e medaglia d'oro dell'Italia nei 100m dorso maschile sdraiato su un prato con tanto di divisa e borsone della delegazione azzurra. Si tratta dell'esterno del Villaggio Olimpico criticato dallo stesso Ceccon durante un'intervista subito dopo l'eliminazione dalla finale dei 200 metri dorso in cui si era classificato con il nono tempo: "Si mangia male, fa caldo e non c'è l'aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno". L'azzurro ha anche deluso insieme a Nicolò Martinenghi, Giacomo Carini e Alessandro Miressi per l'eliminazione dalla finale olimpica nella 4×100 misti nonostante la presenza in squadra di due medaglie d'oro come lo stesso Ceccon e Martinenghi che non sono riuscite a fare la differenza.

Possibile che la fatica vista in vasca sia anche dovuta allo sforzo che stanno facendo i nostri atleti proprio per via della mancanza di riposo complice il gran caldo. Ceccon denunciò di fatto la situazione attuale che in tanti stanno vivendo all'interno della Villaggio Olimpico. Disagi non sono relativi alla fatica di dormire ma anche legati ad altro: "Non si mangia bene e ci sono problemi col cibo". Una situazione surreale quella di Parigi che in questo caso pare aver raggiunto un livello estremo. Ceccon parlò tempo fa dell'importanza di dormire per recuperare dalle fatiche specie in competizioni del genere dove tra una gara e l'altra ci sono spesso poche ore o giorni di differenza: "La concentrazione conta ma concedendosi qualche distrazione per riposare il fisico, soprattutto quando si vivono Europei o Mondiali con tante gare a poca distanza”.

Il momento in cui Ceccon nell'intervista post gara denunciò i disagi all'interno del Villaggio Olimpico.

In queste Olimpiadi evidentemente questo fattore sta venendo a mancare: "Ho ceduto nel finale… un po' stanco si fa fatica a dormire sia la notte che nel pomeriggio, tra rumore e caldo – disse Ceccon dopo la semifinale dei 200 metri -. Sì fa caldo anche per me". Ceccon di fatto denunciò una situazione giudicata al limite specie se consideriamo che parliamo di Olimpiadi. Basti pensare che la Francia, Paese che ospite i Giochi 2024, ha fatto traslocare altrove i propri atleti lontano dal Villaggio Olimpico. Oltre a Ceccon, anche Gregorio Paltrinieri si era lamentato per la situazione di disagio che si vive all'interno del Villaggio.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

"Ho fatto quattro Olimpiadi, sicuramente è la peggiore come organizzazione – spiegò Paltrinieri andandoci giù pesante -. Siamo lontani dal Villaggio, penso di non riuscire ad addormentarmi mai prima delle 2 del mattino per via del caldo perché in camera non c’è l’aria condizionata, non ha senso. Non si possono trattare così gli atleti, alla fine siamo noi i protagonisti e non siamo tutelati". Alle voci dei due azzurri si sono aggiunte anche quelle di altri atleti e del campione spagnolo di tennis Carlos Alcaraz. Ma vedere Ceccon dormire per strada è sicuramente un'immagine forte.