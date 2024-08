video suggerito

Disastro Italia nella 4×100, Martinenghi è l’unico a metterci la faccia: “Si salva solo Carini” La staffetta azzurra è fuori dalla finale olimpica nonostante le due medaglie d’oro in squadra. Per Martinenghi, presente da solo alle interviste, non ci sono scuse: “Siamo sottotono ma questo è quello che abbiamo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Giacomo Carini e Alessandro Miressi è arrivata una grande delusione alle Olimpiadi: l'Italia è fuori dalla finale olimpica nella 4×100 misti nonostante la presenza in squadra di due medaglie d'oro che non sono riuscite a fare la differenza.

Gli azzurri hanno chiuso la batteria con uno scialbo sesto posto ottenuto in 3:32.71, diventato poi quinto per la squalifica della Spagna. Non basta per poter accedere alla finale dove di sicuro i nuotatori avrebbero avuto buone possibilità di piazzarsi sul podio grazie soprattutto alla spinta data da Ceccon e Martinenghi, campioni olimpici già protagonisti a Parigi 2o24. Proprio quest'ultimo si è presentato da solo ai microfoni, parlando per tutta la squadra con non poche polemiche da parte dei tifosi che si aspettavano di vedere insieme i quattro protagonisti in un momento così difficile.

Martinenghi parla per tutti

Da solo davanti ai microfoni della Rai il campione Olimpico ha provato a descrivere ciò che è accaduto in vasca: "È sempre un dispiacere, negli ultimi due anni abbiamo avuto tante delusioni. Personalmente dico che ho dato tutto quello che avevo, quello che ho è questo. Il dispiacere più grosso è quello di non essere riusciti a prendere un bronzo che nella finale olimpica di domani saremmo stati in grado di raggiungere".

L'unico a salvarsi è Giacomo Carini, protagonista di un'ottima frazione a differenza degli altri che non hanno tenuto il passo: "Non ci sono grossi commenti tecnici da fare, la staffetta si fa in quattro. A parte Giacomo Carini che ha fatto un'ottima frazione, nonostante sia stato fermo qualche giorno mentre noi, parlo a nome di tutti gli altri, siamo sottotono ma questo è quello che abbiamo. C'è una stanchezza psicofisica molto forte, ci prenderemo le nostre responsabilità senza problemi, ho un po' di amaro in bocca".

L'assenza di Ceccon durante l'intervista

Fa rumore il fatto che Martinenghi si sia presentato da solo. I tifosi si chiedono dove siano gli altri e se la loro assenza sia dettata dalla delusione per una semifinale andata malissimo: in particolare si chiede di Ceccon, l'altro campione olimpico presente in questa staffetta e che oggi ha deluso.

Ma Martinenghi ci tiene a spiegare le sue motivazioni: "Abbiamo parlato poco, stamattina aveva detto di non stare bene e di essere stanco, ha dormito poco stanotte. La gara si fa in quattro, si cerca sempre di limare gli errori del compagno. Mi spiace, abbiamo fatto quello che era nei limiti del possibile. Chi ci supportava sapeva che era una staffetta con due campioni olimpici in acqua, una staffetta che prometteva molto bene in staffetta".