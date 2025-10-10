Thomas Ceccon campione anti-mondano: “Ho 3-4 amici e va bene così. L’amore è l’ultimo dei pensieri”

Thomas Ceccon è uno dei grandi campioni dello sport italiano. Il nuotatore si è raccontato in un’intervista nella quale ha parlato delle sue passioni, inclusa la moda, ma anche degli amici fidati e dell’amore.

Thomas Ceccon è uno degli atleti italiani più noti in assoluti, non solo per le sue splendide vittorie. Luccica di luce propria il nuotatore veneto, che è di una spontaneità unica. Ogni qualvolta che rilascia un'intervista conferma di non essere una persona banale. Tirato in ballo per una dichiarazione su Sinner il campione olimpico spiega meglio il suo pensiero, ma nell'intervista concessa al Corriere della Sera svela di avere una cultura sportiva impressionante e parla anche del suo rapporto con la moda.

Ceccon: "Sono un tifoso di Sinner"

Campione olimpico a Parigi, campione del mondo, campione europeo, quattro medaglie olimpiche in assoluto. Non ha bisogno di presentazioni Ceccon che al Corriere ha voluto fare una precisazione su cosa pensa di Sinner: "Una stupidaggine gigantesca pensare che io sia invidioso di lui. Una volta mi hanno chiesto della diversa visibilità tra tennis e nuoto. Dire che noi nuotatori se va bene guadagniamo 15 mila dollari è un dato di fatto, non è gelosia. Io sono un suo tifoso".

Studioso della storia del nuoto

Ceccon è uno studioso, conosce a menadito la storia del nuoto. Cultura sportiva, conoscenza dei risultati, roba da ‘rischiatutto' dei tempi d'oro: "È la mia passione, studio i tempi di tutte le specialità ma anche la storia del nuoto per capire da dove siamo partiti. Ora siamo una potenza mondiale ma prima del 2000 non avevamo mai vinto nessun oro olimpico".

Il campione ha parlato del suo rapporto con la moda: "Sono stato alla sfilata Emporio Armani, la prima senza di lui. Sono felice di aver respirato un'atmosfera così intensa. La moda mi piace. Ma alcuni shooting durano giornate intere, posare è una rottura di scatole. Però quando vedo gli scatti, dico: ‘Wow'. Lo ammetto sono un po' vanitoso".

Gli amici e l'amore

Ceccon ha parlato leggermente anche del suo privato, degli amici: "Mi rinchiudo nel mio mondo, ho tre o quattro amici e sono contento così. Se devo però descrivermi quando vale la pena sono il primo a raccontarmi", e dell'amore, che per ora non è una priorità: "Al momento è l'ultimo dei miei pensieri".

Il futuro è la coppa del Mondo in vasca corta

Il suo futuro a breve termine è la Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta, che ha in palio anche un montepremi imponente: "In vasca lunga riesco a sprigionare la mia nuotata, la vasca corta mi diverte anche se ci sono troppe subacquee. C'è un montepremi di oltre un milione di dollari con bonus per ogni primato del mondo e per chi vince la stessa gara in tutte e tre le tappa, il montepremi fa gola a tutti".