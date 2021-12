Simona Quadarella splendida negli 800 stile libero, è bronzo ai Mondiali in vasca corta! Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Abu Dhabi: la romana, che compie 23 anni proprio oggi, si è piazzata terza negli 800 stile libero. Sesta l’altra azzurra Caramignoli.

A cura di Paolo Fiorenza

Grande prova di Simona Quadarella ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi: la 23enne romana ha vinto una splendida medaglia di bronzo negli 800 stile libero. La campionessa azzurra è stata brava a non perdere contatto dal treno del podio nella prima parte della gara, mentre la cinese Li prendeva il largo. Ai 300 metri ha superato la tedesca Gose per la terza piazza e da lì è riuscita a tenere la posizione, provando a mettere nel mirino la russa Kirpichnikova. Le posizioni non sono più cambiate fino al tocco finale, con la Quadarella grandissima nel resistere al ritorno della Gose.

La Quadarella ha chiuso terza in 8'07"99, migliorando il proprio personale. Davanti a lei la cinese Li ha fatto il vuoto vincendo con un grande 8'02"90 e lasciandosi alle spalle la Kirpichnikova, argento in 8'06"44. L'altra italiana qualificatasi alla finale, Martina Caramignoli, si è classifica sesta. Dopo la terza giornata dei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, l'Italia si conferma corazzata del nuoto, con una terza posizione provvisoria nel medagliere. Con la medaglia di bronzo conquistata in chiusura di giornata nella staffetta 4×50 mista mista e il meraviglioso oro di Matteo Rivolta nei 100 farfalla, adesso siamo a quota 8 medaglie (2 ori, 2 argenti e 3 bronzi), dietro Stati Uniti e Canada.

Simona Quadarella si è migliorata dopo 3 anni, piazzando il nuovo personale proprio nell'appuntamento più importante e nel giorno del suo compleanno: oggi infatti compie 23 anni. Una prova di orgoglio e spessore agonistico, una prova da campionessa. "L'obiettivo era la medaglia – ha detto l'azzurra nel dopo gara – Sapevo che non sarebbe stato facile perché la vasca corta per me è sempre più complicata". Il bronzo di Abu Dhabi va a fare compagnia all'oro vinto dalla romana nei 1500 stile ai Mondiali di Gwangju nel 2019 ed al bronzo olimpico a Tokyo negli 800 stile. Dopo l'addio di Federica Pellegrini, la Quadarella si conferma uno dei punti fermi del nuoto italiano al femminile.