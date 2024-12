video suggerito

Razzetti è strepitoso ai Mondiali vasca corta: argento nei 200 delfino e record europeo Alberto Razzetti è strepitoso ai Mondiali vasca corta: argento nei 200 delfino e record europeo. L’azzurro chiude dietro al canadese Karun. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alberto Razzetti si prende la medaglia d'argento nei 200 delfino ai Mondiali vasca corta di Budapest e migliora il record europeo con 1'48″64. L'azzurro chiude dietro al canadese Karun (1’48”24) e davanti al polacco Chmielewski (1’49”26).

Prestazione di altissimo livello per Razzo fin dalle prime bracciate: il nuotatore azzurro era davanti per un centesimo ai 175 ma Kharun si è dimostrato un osso duro e nel finale è riuscito a precederlo.

Razzetti si prende l'argento e il record europeo nei 200 farfalla

Una grandissima gara a Budapest per Alberto Razzetti, che si prende la medaglia d'argento nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta. Per il nuotato ligure è il secondo argento in questa rassegna dopo quello nei 200 misti: stavolta si è dovuto arrendere all'atleta canadese Ilya Kharun, che è stato bravissimo nella fase finale a rimontare e scavalcare nell'ultima vasca da 25 metri. Terzo posto per il polacco Krzysztof Chmielewski.

Alberto Razzetti ha fatto registrare il nuovo record europeo, oltre che il suo primato italiano: 1'48″64 per il nuotatore di Lavagna, che abbasso il suo personale (1'49″06) e anche il precedente primato continentale appartenente all'ungherese László Cseh (1'49″00) Il canadese Kharun ha stampato il nuovo record dei campionati: 1'48″24.

(in aggiornamento)