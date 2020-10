Una notizia molto particolare giunge dal Giappone dove il grande campione di nuoto Daiya Seto, quattro volte medaglia d'oro ai Mondiali, è stato sospeso dalla Federnuoto nipponico fino al termine del 2020. Seto ha violato il codice etico ed è stato punito. Il nuotatore ha violato il codice tradendo la moglie, come ha ammesso, poi, pubblicamente lo stesso nuotatore che ha chiesto il perdono: "Come posso scusarmi? Me lo sono chiesto ma penso che l'unico modo per farmi perdonare è continuare a nuotare e riguadagnarmi la fiducia della mia famiglia, che è stata ferita dal mio comportamento irresponsabile".

Dunque il fuoriclasse del nuoto giapponese Daiya Seto è stato sospeso dalla federazione del suo paese per violazione del codice etico di condotta sportiva e non potrà fino alla fine del 2020 prendere parte a nessun tipo di attività ufficiale della squadra nazionale nipponica. La decisione l'ha presa il comitato etico federale ed è stato prodotta dalla sua relazione extraconiugale che è stata ammessa dal nuotatore. A Seto però non è stata tolta la possibilità di disputare nel 2021 i Giochi Olimpici di Tokyo, il nuotatore ha conquistato lo scorso la qualificazione per le Olimpiadi. Anche se certamente questa situazione non lo aiuterà, quanto meno mentalmente, nella preparazione al grande appuntamento della prossima estate.

Seto, all'inizio del mese di ottobre prima di essere sospeso dalla federnuoto, si era dimesso dal ruolo di capitano della squadra olimpica di nuoto, probabilmente perché sapeva che a causa di questa relazione extraconiugale, che era stata resa nota da un settimanale. Daiya Seto è uno dei più grandi nuotatori di questa epoca. Ha raccolto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, ma ha vinto ben quattro medaglie d'ore ai Mondiali, ottenute tra il 2013 e il 2019.