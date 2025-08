Mondiali di nuoto, il programma di oggi: Ceccon e Quadarella in finale, orari e dove vederle

Oggi, sabato 2 agosto, si disputa la penultima giornata dei Mondiali di nuoto. In programma sei finali, in cinque ci saranno nuotatori italiani: Silvia Di Pietro, Leonardo Deplano, Thomas CecconSi, mone Quadarella e la staffetta 4x100m stile libero mista.

Penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Singapore. Programma pieno di appuntamenti. Dopo le batterie della mattinata italiana in ordine ci saranno la finale del trampolino da 3 metri donne, probabilmente con Chiara Pellacani, e poi sei finali di nuoto. In cinque di esse saranno impegnate atleti italiani. Nell'ordine toccherà a Silvia Di Pietro, Leonardo Deplano, Thomas Ceccon, Simona Quadarella, che è quella con le maggiori speranze di medaglia, e la staffetta 4x100m stile libero mista.

L'Italia cercherà di aggiungere ulteriori allori nel proprio medagliere che fin qui è buono, ma non eccelso. 17 medaglie per gli Azzurri: 2 d'oro, 11 d'argento e 4 di bronzo. Nella classifica generale. La Cina comanda largamente davanti all'Australia. Poi Germania e Stati Uniti. Ottavo posto per l'Italia, che però sommando le medaglie vinte sarebbe quarta (dopo Cina, Stati Uniti e Australia).

Il programma delle finali oggi ai Mondiali di nuoto: gli italiani in gara

Giornata ricchissima quella di oggi. Alle 12 c'è la finale del trampolino da 3 metri donne, potrebbe esserci anche Chiara Pellacani, già oro a Singapore. Poi dalle 13 tocca al nuoto con tre semifinali e sei finali, in cinque di queste sono in vasca nuotatori italiani. In ordine: Silvia Di Pietro, Leonardo Delplano, Thomas Ceccon, Simona Quadarella, la staffetta 4x100m stile libero mista.

12.02 – Tuffi trampolino 3m donne, finale (ev. Chiara Pellacani)

13.02 – 50m farfalla donne, finale (Silvia Di Pietro)

13.09 – 50m stile libero uomini, finale (Leonardo Deplano)

13.17 – 200m dorso donne, finale

13.27 – 50m rana donne, semifinali (Anita Bottazzo, Benedetta Pilato)

13.43 – 100m farfalla uomini, finale (Thomas Ceccon)

13.51 – 50m stile libero donne, semifinali (Sara Curtis)

14.07 – 50m dorso uomini, semifinale (Christian Bacico)

14.21 – 800m stile libero donne, finale (Simona Quadarella)

14.42 – Staffetta 4x100m stile libero mista, finale (Italia)

Dove vedere i Mondiali di nuoto in tv e streaming

I Mondiali di nuoto di Singapore si possono seguire in diretta TV in chiaro sulla Rai e su Sky. Rai 2 trasmette le finali a partire dalle ore 13:30, e cioè dopo il Tg. Dalle 12 c'è la diretta su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Sky manda in onda il nuoto su Sky Sport Arena (204). Streaming gratuito con RaiPlay, oltre che per abbonati con Sky Go e NOW.