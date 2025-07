Mondiali di nuoto, il programma di oggi e gli italiani in gara: orari delle finali e dove vederle

Un'altra grande giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Singapore. In questo mercoledì 30 luglio l'Italia fa il tifo nella coppia formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri misto, si parte alle ore 11. Poi seguirà con grande attenzione Razzetti e Buridsso nei 200 farfalla e Simone Cerasuolo nei 50 rana, alle ore 14.

Nella giornata di martedì hanno artigliato una meravigliosa medaglia, d'argento, sia Simona Quadarella che Thomas Ceccon, beffato per cinque millesimi. Due medaglie prestigiose e meritate, ma entrambe d'argento che è diventato il metallo dell'Italia in questa edizione dei Mondiali. Perché finora non è arrivato nemmeno un oro, ma sono undici gli argenti e quattro i bronzi, che fanno quindi medaglie ma non essendoci nemmeno un oro l'Italia è solo quindicesima nel medagliere.

Il programma delle finali oggi ai Mondiali di nuoto: gli italiani in gara

11.02 – Tuffi, Trampolino 3 metri sincro misto, finale (Matteo Santoro/Chiara Pellacani)

13.02 – 800m stile libero uomini, finale

13.18 – 200m stile libero donne, finale

13.54 – 200m farfalla uomini, finale (Alberto Razzetti e Federico Burdisso)

14.03 – 50m rana uomini, finale (Simone Cerasuolo)

14.47 – Staffetta 4x100m misti mista, finale

Dove vedere i Mondiali di nuoto in tv e streaming

Tutti gli eventi in programma in questo mercoledì si potranno seguire in chiaro su Rai 2 e su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Dopo la diretta all'alba si ricomincia a partire dalle ore 11 su RaiSport con i tuffi e il nuoto fino alle 13:30, quando poi la diretta in chiaro passerà su Rai 2, telecronaca di Mecarozzi e Sacchi. Sky manderà in onda batterie e finali del nuoto e quelle dei tuffi in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211). Diretta streaming in chiaro e gratis con RaiPlay, per abbonati con Sky Go e NOW.