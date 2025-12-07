L’Italia è una super potenza del nuoto: 8 medaglie in un giorno e vince il medagliere degli Europei

Una giornata indimenticabile quella di domenica 7 dicembre 2025 per il nuoto italiano. Nell'arco di due ore sono arrivate otto medaglie negli Europei in vasca corta, quattro d'oro. Un risultato favoloso per un movimento che da decenni regala gioie agli appassionati italiani. Sara Curtis ha vinto un oro e un argento in meno di un'ora. Ori anche per Simona Quadarella, Cerasuolo e Razzetti. L'Italia grazie a questi ori vince il medagliere degli Europei in vasca corta 2025.

Ora e argento per Sara Curtis

Sara Curtis è stata la prima a vincere un oro, nei 50 dorso, poco dopo si è ripetuta vincendo un'altra medaglia, stavolta d'argento nei 50 stile, con Silvia Di Pietro di un soffio quarta. Nel mezzo l'oro di Simone Cerasuolo nei 50 rana, che è salito sul podio con l'amico Nicolò Martinenghi, terzo e dunque di bronzo.

Sara Curtis ha vinto altre due medaglie nell’ultimo giorno degli Europei in vasca corta 2025.

Ora per Quadarella e Razzetti

Anita Gastaldi ha conquistato il bronzo nei 200 farfalla, mentre Francesco Lazzari ha vinto sempre il bronzo nei 500 dorso. La chiusura di giornata è stata splendida con la medaglia d'oro nei 1500 di Simona Quadarella, fantastica come sempre in acqua e anche metodica visto che in vasca corta sono 60 le vasche da effettuare. Poi l'oro, numero quattro di giornata, di Alberto Razzetti che si è imposto nei 400 misti.

L'Italia è la prima nel medagliere degli Europei in vasca corta 2025

L'Italia in una sola giornata ha vinto quattro medaglie d'oro e otto complessive, grazie a questi risultati ha vinto il medagliere negli Europei di Lublino 2025 in vasca corta. Cosa mai successa. 19 medaglie complessive per l'Italia, nessuno meglio degli azzurri, che ne hanno vinte 8 d'oro, una in più dell'Olanda.