La Pro Recco è campione d'Europa: battuto il Ferencvaros 9-6 nella finale di Len Champions League. Una grandissima vittoria da parte della squadra ligure, che ha vinto per la nona volta il trofeo e si conferma la realtà più importante della pallanuoto europea: con questa vittoria stacca i ragazzi di Gabriel Hernández staccano i serbi del Partizan e i croati del Mladost, che restano fermi a 7 affermazioni in questa manifestazione.

La squadra di Maurizio Felugo aveva battuto il Waspo Hannover nei quarti e in semifinale Barceloneta: in finale alla Pro Recco è toccata il Ferencváros e con una vittoria 9-6 straordinaria i liguri si sono laureati per campioni d'Europa a distanza di sei anni. Lo scorso anno il torneo non si è disputato a causa della pandemia Covid-19 e nella stagione 2017-18 i liguri si erano dovuti arrendere all'Olympiakos in finale ma quest'anno i ragazzi di Gabi Hernandez sono riusciti a sedersi di nuovo sul trono del Vecchio Continente.

Oltre alle prestazioni di Mandic (tre gol), di Di Fulvio e Figlioli (due gol), Younger e Echenique (un gol); bisogna sottolineare la prestazione del portiere Bijac: l'estremo difensore della Pro Recco si è fatto sorprendere in occasione del secondo gol degli ungheresi ma dopo si è riscattato parando tutto e chiudendo la porta agli avversari con la collaborazione di una difesa concentratissima e sempre sul pezzo.

(in aggiornamento)