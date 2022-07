Grandissimo Settebello, vince la World League per la prima volta! Stati Uniti dominati in finale L’Italia di pallanuoto coglie un grandissimo successo: la Nazionale allenata da Campagna ha vinto per la prima volta nella sua storia la World League.

A cura di Paolo Fiorenza

Grandissima impresa della Nazionale italiana di pallanuoto maschile, che ha vinto per la prima volta la World League: in finale i ragazzi di Alessandro Campagna hanno battuto nettamente gli Stati Uniti col punteggio di 13-9. La World League era l'unico trofeo che mancava nella bacheca pregiatissima del Settebello, che da sempre ci ha abituato a grandi successi internazionali. L'argento nei recenti Mondiali, dove siamo stati sconfitti dalla Spagna, è stato dunque subito riscattato, prima battendo in semifinale gli stessi iberici e poi dominando in finale gli americani.

Nella Piscine de la Kibitzenau di Strasburgo, gli azzurri – con una rosa ringiovanita – hanno sofferto solo all'inizio del match, chiudendo il primo quarto sotto per 2-1 e poi arrivando a metà partita sul 4-4, col nostro portiere Nicosia sugli scudi. Nel terzo quarto Damonte e compagni scavano il solco decisivo con un parziale di 3-0: la frazione si chiude sul 10-5, un vantaggio che appare incolmabile e tale sarà.

Nell'ultimo quarto c'è solo un momento in cui gli Stati Uniti sembrano crederci, quando si portano sul 9-12, ma a quel punto mancano meno di due minuti al termine del match e il cronometro è un alleato degli azzurri, che mettono il sigillo finale con Presciutti. Il 13-9 conclusivo rende merito alla spettacolare prova dell'Italia, che si porta a casa con merito la prima World League della sua storia. Adesso il rinnovato gruppo del Ct Alessandro Campagna si presenta con i favori del pronostico ai prossimi Europei di pallanuoto, che si disputeranno a Spalato dal 27 agosto al 10 settembre: l'avversario da battere sarà la solita Spagna.