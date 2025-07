Ginevra Taddeucci vince un altro argento ai Mondiali di nuoto nella nuova Knockout Sprint: che cos’è

Altra medaglia d'argento per Ginevra Taddeucci ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore: la 28enne fiorentina è arrivata seconda nella 3 km Knockout Sprint, specialità del fondo mai disputata prima. È il terzo argento per la Taddeucci nelle acque libere di Sentosa, risultato che la colloca nella storia del nuoto azzurro: Ginevra è infatti prima italiana a conquistare tre medaglie individuali in un'edizione dei Mondiali (Federica Pellegrini a Roma 2009 aveva vinto l'oro nei 200 e 400 stile libero oltre a un bronzo, ma quest'ultimo in staffetta). La Taddeucci nei giorni precedenti era arrivata seconda anche nei 10 e nei 5 km, oggi ha fatto tris nell'inedita 3 km Knockout Sprint. Nella gara maschile niente medaglia invece per Gregorio Paltrinieri, classificatosi quarto in una gara dominata dal tedesco Florian Wellbrock, che dunque chiude con ben tre ori a Singapore.

Ginevra Taddeucci medaglia d'argento nella 3km Knockout Sprint ai Mondiali

La Taddeucci oggi è stata preceduta solo dalla giapponese Ichika Kajimoto di un paio di secondi (6'19"9 il tempo per l'azzurra), lasciandosi dietro la campionessa mondiale della 5 e 10 km Moesha Johnson, terza ex aequo con l'ungherese Bettina Fabian. "Neanche io avrei immaginato di valere il podio, ero rassegnata al quinto posto, poi davanti si sono picchiate, ho visto il buco… e via, la gara si è trasformata in un 50 stile libero. Ho messo le gambe e andavo alla grande", ha commentato la campionessa toscana dopo la gara.

Che cos'è la 3 km Knockout Sprint che si è disputata per la prima volta ai Mondiali di nuoto

La 3 km Knockout Sprint è una gara di nuoto in acque libere, introdotta come format innovativo ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Si tratta di una competizione a eliminazione progressiva, strutturata in tre segmenti di distanza decrescente: 1500 metri, 1000 metri e 500 metri. Nel primo segmento di un chilometro e mezzo tutti i partecipanti competono insieme e i migliori avanzano al segmento successivo. Nel secondo segmento da mille metri lo scenario si ripete: i concorrenti vengono ulteriormente scremati, chi si piazza nei primi 10 può accedere ai 500 metri finali dove ci si gioca le medaglie.