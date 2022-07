Finale Mondiali di pallanuoto, oggi Italia-Spagna: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Il Settebello disputerà la finale dei Mondiali 2022 di pallanuoto contro la Spagna: tutte le informazioni e i dettagli sulla gara di Budapest e il percorso dell’Italia di Sandro Campagna.

A cura di Vito Lamorte

Il Settebello si è qualificato per la finale dei Mondiali 2022 di pallanuoto maschile di Budapest per la settima volta. I ragazzi di Sandro Campagna hanno battuto la Grecia in semifinale e nell'ultimo atto del torneo si troverà davanti la Spagna, che ha battuto la Croazia per 10-5. La finale si disputerà oggi 3 luglio 2022 alle ore 20.00 allo stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest: verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

L'Italia cerca il bis dopo la vittoria a Gwangju nel 2019: in finale il Settebello vinse 10-5 proprio contro la Spagna. Sarebbe la terza volta che una squadra riesce a vincere per due volte di fila il titolo mondiale dopo la Jugoslavia (1986, 1991) e la Spagna (1998, 2001).

Le due squadre si sono già affrontate nel girone e ad avere la meglio sono stati gli spagnoli per 14 a 12, successo che gli ha consentito di conquistare il primo posto del gruppo e l'accesso diretto ai quarti.

A che ora si gioca la finale dei Mondiali di pallanuoto maschile tra Italia e Spagna

La finale dei Mondiali di pallanuoto maschile tra Italia e Spagna si giocherà alle ore 20:00 allo stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest. In cabina di telecronaca, per la Rai, Dario Di Gennaro con il commento tecnico di Francesco Postiglione.

Italia-Spagna oggi in TV, dove vedere la finale di pallanuoto in chiaro e in streaming

L'ultimo atto del torneo mondiale di pallanuoto 2022 si potrà vedere in diretta televisiva in chiaro su Rai 3. In alternativa, sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su RaiPlay, attraverso tutti i dispositivi compatibili: l'app è disponibile per smart TV, smartphone e tablet. Il sito RaiPlay.it è inoltre accessibile da pc e laptop.

Il percorso dell’Italia di pallanuoto ai Mondiali di Budapest

La selezione allenata da Sandro Campagna è stata sorteggiata nel gruppo C con Spagna, Sudafrica e Canada. Dopo l'esordio a valanga contro i sudafricani (22-9), il Settebello non è sceso in acqua contro i nordamericani per la positività al Covid-19 di tre giocatori canadesi e poi ha perso per 14-12 contro gli iberici.

Il secondo posto del girone ha portato l'Italia a disputare i play-off contro l'Australia, che sono stati superati con una brillante vittoria per 17-6. Ai quarti prestazione strepitosa contro i padroni di casa dell'Ungheria, suggellata dalla vittoria per 11-10; e in semifinale è arrivata la stoica affermazione sulla Grecia.