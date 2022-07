Settebello da urlo, siamo in finale ai Mondiali! Vinta una battaglia epica con la Grecia Il Settebello hanno battuto la Grecia 11-10 e hanno conquistato la finale dei Mondiali 2022: straordinaria vittoria per i ragazzi di Sandro Campagna a Budapest.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia batte la Grecia ed è la prima finalista dei Mondiali 2022 di pallanuoto maschile. Il Settebello ha battuto per 11-10 gli avversari e hanno strappato il pass per l'ultimo atto del torneo. I ragazzi di Sandro Campagna hanno giocato una gara di grande concentrazione e sacrificio, gestendo bene le energie e prendendo il largo sfruttando i momenti di difficoltà degli avversari. Gli ellenici hanno conquistato il secondo posto un anno fa alle Olimpiadi di Tokyo, soccombendo solo contro la temibile Serbia, e oggi contro gli Azzurri hanno mostrato il loro valore in più di un'occasione ma hanno peccato in fase difensiva in più di un'occasione.

Dopo la grande prova contro l'Ungheria padrone di casa, l'Italia ha mostrato tutte le sue qualità anche contro gli ellenici. Si tratta della settima finale mondiale per il Settebello.

Partita davvero ruvida, perché i greci hanno mai mollato un centimetro e anche quando tutto sembrava compromesso sono arrivate le giocate che hanno aiutato il Settebello a qualificarsi per la finale dei Mondiali. I marcatori: 3 gol per Dolce, 2 per Di Fulvio e Presciutti, uno a testa Iocchi Gratta, Cannella, Bruni e Di Somma.

Il vero protagonista della gara è stato Marco Del Lungo con le sue parate determinanti: il portiere nei momenti di difficoltà degli Azzurri è stato fantastico chiudendo la porta agli ellenici e permettendo così all'Italia di tenere il vantaggio fino alla fine. Prodigiosa quella in occasione della doppia inferiorità numerica, che ha permesso all'Italia di mantenere il +2 e di non capitolare dopo il rigore assegnato nel finale di match.

Da rivedere la gestione dei direttori di gara soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del VAR.

L'avversaria del Settebello in finale, il 3 luglio 2022 alle ore 20.00 allo stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest, sarà una tra la Spagna e la Croazia.