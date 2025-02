Federica Pellegrini per sempre tra i grandi del nuoto mondiale: il suo nome nella Swimming Hall of Fame

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Anche il nome di Federica Pellegrini viene scolpito per sempre tra quelli che hanno scritto pagine indimenticabili del nuoto mondiale: la Divina è stata inserita ufficialmente nella Swimming Hall of Fame. L'annuncio è arrivato dallo stesso organo internazionale che il prossimo 28 luglio, in concomitanza dei campionati mondiali, celebrerà il 60° anniversario del premio iscrivendo anche il nome di Federica.

Federica Pellegrini nella Hall of Fame: il tributo per meriti assoluti

Poco da dire, se non che il nome di Federica Pellegrini mancava e il vuoto verrà colmato la prossima estate durante la cerimonia per il 60° anniversario dell'ISHOF, International Swimming Hall of Fame, a Singapore proprio mentre a Marina Bay, al Park Royal Collection si staranno effettuando i Mondiali. In attesa dell'atto formale, già oggi, è però arrivata la conferma che tutto è stato deciso: "E' l'unico nuotatore ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo".

Questa la principale motivazione con cui è stata spiegata la scelta di premiare Federica. "Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l'unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero".

La soddisfazione di Federica Pellegrini: "Entro nel Tempio della storia del nuoto"

A fronte di quanto deciso sono arrivate anche le prime dichiarazioni di una Federica Pellegrini estremamente entusiasta: "Sono onorata e lusingata di questo prestigioso riconoscimento. Sono felice di entrare a far parte del Tempio della storia del nuoto" ha spiegato la Divina che sarà nell'elenco dei nuovi 11 nomi provenienti da 9 paesi differenti, "e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti".