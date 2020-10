Federica Pellegrini è finalmente negativa al tampone. La campionessa italiana di nuoto ha annunciato la notizia tramite il suo account Instagram. Una notizia attesa da tempo da parte della ‘Divina' che proprio nella giornata di ieri, attraverso una diretta Instagram con il suo allenatore Matteo Giunta, aveva detto di non farcela più a stare a casa per via del contagio. Oggi però la grande notizie per la nuotatrice veneta che potrà tornare ad allenarsi in piscina come previsto per gli atleti di interesse nazionale. "Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!! NEGATIVAAAA".

Questo il suo post su Instagram con tanto di foto in cui si mostra felice e sorridente. Federica Pellegrini, infatti, dopo un periodo di quattordici giorni di quarantena, ha sempre cercato di aggiornare, quasi come se fosse un diario, i suoi fan, tramite alcune dirette Instagram. Negli ultimi giorni era sembrata molto giù di morale ma allo stesso carica e speranzosa di poter prendere parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La campionessa italiana adesso potrà finalmente tornare in vasca per gli allenamenti e prepararsi al meglio.

Federica Pellegrini negativa, ora potrà tornare ad allenarsi in vasca

Attendeva da tempo Federica Pellegrini questa notizia. Quel tampone negativo, oggi, gli ha fatto tornare nuovamente il sorriso. Non vedeva l'ora di uscire, di tornare in vasca e mettere finalmente la parola fine all'incubo Covid-19. La campionessa italiana era risultata positiva a metà ottobre e il suo video in lacrime, durante una diretta Instagram in cui annunciava proprio di aver contratto il virus, aveva fatto il giro del mondo.

Ora quelle lacrime lasciano spazio al sorriso della nuotatrice italiana, che vuole ritornare in vasca per allenarsi pronta a fare di nuovo la differenza. "Spero che giovedì un nuovo tampone mi dia il via libera: non ce la faccio più a stare a casa”. Aveva detto proprio ieri in una diretta Instagram con il suo preparatore, Matteo Giunta. Oggi quella speranza è diventata realtà per la sua gioia e quella di tutti i suoi tifosi.