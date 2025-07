Federica Pellegrini e la frase che le ripete il marito: “Ma poi i giovani pensano: che palle questa”

Federica Pellegrini ai Mondiali di nuoto di Singapore ha vissuto alcune delle giornate più eroiche della sua meravigliosa carriera. Stavolta li seguirà da spettatrice, ovviamente, interessata. Farà il tifo per i nuotatori italiani, in particolare per Nicolò Martinenghi che è allenato dal marito, Matteo Giunta, che ogni tanto la tenta, dicendo che con un paio d'anni di allenamenti potrebbe tornare tranquillamente in vasca. Pellegrini fa capire che quel pensiero la stuzzica, pure, ma dura poco.

Pellegrini e l'idea del ritorno: "Sarei felicissima la prima settimana, poi no"

Per un atleta, soprattutto per chi ha fatto la storia, il momento del ritiro è il più complicato. E anche tempo dopo aver lasciato l'idea di ritornare c'è sempre, passa per la testa almeno per una volta. Di questo ne parla anche con Giunta, marito e ex allenatore. Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato le loro conversazioni sull'idea del ritorno alle gare: "Sentirsi un ex nuotatrice è molto difficile per me nella testa, anche se in acqua le sensazioni non sono più le stesse, ma c’è sempre quella voce che mi dice ‘Ok se ti rimetti a nuotare da domani chissà per Los Angeles', ma non sarà così. Matteo (Giunta ndr.) mi dice: ‘Se cominciassi ad allenarti domani, in 2 anni ti qualifichi'. Sarei felicissima la prima settimana, poi no. A 39 anni, i giovani magari pensano: cosa fa questa, che palle!”.

Matteo Giunta a Singapore con Martinenghi

Matteo Giunta è a Singapore in qualità di allenatore di Nicolò Martinenghi, campione olimpico a Parigi nella rana e due volte ai Mondiali. L'obiettivo è solo uno: la medaglia d'oro: "Matteo ha una grande carica emotiva per questo Mondiale. Ha impostato un importante lavoro di palestra, diverso da quello che lui faceva con me. Ci credono tanto. I 100 si decidono al centesimo”.

Pellegrini parla di Quadarella e Pilato

Infine, Pellegrini ha intessuto le lodi di Simona Quadarella: "A me piace molto, perché continua a battere il chiodo. Non è facile riuscire a mantenere quella motivazione, quello standard di competizione altissimo sapendo di lottare per il secondo posto, perché Ledecky non lascia niente. Io la ammiro tanto per questo", e ha parlato delle difficoltà di Benedetta Pilato: "È in un’impasse: Benedetta ha delle altissime potenzialità. A volte è difficile trovare la propria strada. Ci sono anni in cui ti blocchi ed è difficile riuscire a capire cosa c’è che non va per far girare bene le cose. A me aiutava cambiare tutto, quando non capivo. Io tagliavo e cambiavo. Non so a lei".