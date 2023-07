Cosa succede durante una partita di pallanuoto femminile sott’acqua: sul corpo i segni del dolore Ai Mondiali di nuoto la denuncia di una pallanuotista che ha mostrato quello che accade sott’acqua durante le partite.

A cura di Marco Beltrami

La pallanuoto è uno sport più duro di quanto si possa pensare. In piscina sono necessarie doti fisiche importanti, carattere, tenacia e spirito di sacrificio. Sott'acqua infatti succede di tutto con le telecamere che non possono immortalare contrasti al limite.

Un esempio arriva da una giocatrice australiana che in occasione dei Mondiali di nuoto in corso in Giappone ha mostrato i segni della battaglia, denunciando il comportamento non troppo sportivo di un'avversaria.

Stiamo parlando di Tilly Kearns, pallanuotista in forza all'Australia che ha partecipato al successo della sua nazionale nel gruppo A contro la Cina con il risultato di 11 a 7. Una sfida che è stata durissima, come mostrato proprio da Kearns attraverso i suoi profili social. In un video la giocatrice si è lasciata immortalare dopo la partita, in condizioni tutt'altro che buone.

L'atleta aussie infatti ha messo in primo piano la parte alta del petto tra collo e spalle, con i segni di tantissimi graffi. Dei solchi profondi che a quanto pare sono il frutto di un trattamento speciale riservatole dalle sue avversarie.

Insomma corpo martoriato per la povera Kearns che ci ha scherzato su dichiarando in maniera sarcastica: "Adoro giocare contro la Cina, lo adoro assolutamente. Sono la mia squadra preferita con cui giocare". Se una sua collega Deb Watson ha commentato "Spero che tu abbia un po' di betadine (un farmaco che potrebbe lenire il fastidio, ndr)", l'esperto di pallanuoto Frank Ramos è rimasto scioccato: "Dannazione. È terribile".

In realtà i post pubblicati da Tilly Kearns non hanno sottolineato solo l'antisportività delle avversarie, ma anche una grave mancanza da parte degli arbitri. Infatti in conformità con le regole della pallanuoto, le giocatrici dovrebbero farsi controllare meglio le unghie prima delle partite. Le stesse devono essere poco lunghe in modo da salvaguardare l'incolumità di tutti durante gli scontri fisici in acqua.

A giudicare dai segni sul corpo di Kearns qualcuno non ha fatto il suo mestiere. Ecco dunque cosa succede sott'acqua quando non ci sono controlli all'altezza della situazione sia prima che durante le partite. Una situazione che ha imbarazzato gli organizzatori.