Coppa del mondo di nuoto 2024, il programma: italiani in gara e dove vedere in TV e streaming La Coppa del Mondo di Nuoto 2024 parte dall’Asia col primo appuntamento a Shanghai. In vasca corta dal 18 al 20 ottobre, nella tappa inaugurale si sfideranno i migliori tra cui i nostri italiani e oro olimpici Ceccon e Martinenghi. Tra le donne, c’è Benedetta Pilato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tutto pronto per tornare in vasca: dal 18 al 20 ottobre, Shanghai ospita il primo appuntamento della Coppa del Mondo di nuoto 2024. Alla World Aquatics Swimming World Cup 24 ci saranno anche i campioni azzurri protagonisti alle Olimpiadi come Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, tra gli uomini, Benedetta Pilato tra le donne.

Tra gli azzurri maggiormente attesi troveremo impegnati in vasca corta, sia Thomas Ceccon che Nicolò Martinenghi, vincitori a Parigi 2024 rispettivamente nei 100m dorso e nei 100m rana. Non sono gli unici ori Olimpici in carica attesi all'evento vista la presenza del pluricampione Olimpico francese Leon Marchand e il cinese Pan Zhanle sono presenti in start list. Per quanto riguarda gli atleti azzurri, sono cinque in totale i componenti che prenderanno parte a questa prima tappa del circuito, con altri due appuntamenti previsti a Incheon in Repubblica di Corea e a Singapore, sempre in Asia.

Il programma completo della Coppa del mondo di nuoto 2024: date e orari italiani

La stagione di Coppa del mondo di nuoto 2024 parte da Shanghai, nella Repubblica Popolare di Cina, con due ori Olimpici italiani in vasca già dal primo appuntamento. La tappa inaugurale, in programma dal 18 al 20 ottobre, inizierà alle 3:30 italiane, con le qualificazioni femminili e poi appuntamento alle 12:30, sempre italiane, per la seconda sessione giornaliera.

Chi sono gli italiani in gara a Shanghai

Di seguito, gli italiani e le italiane in start list nella tappa di Coppa del mondo di nuoto 2024 a Shanghai e le gare in cui risultano iscritti.

Uomini

Thomas Ceccon (100m stile libero, 100m e 200m dorso, 50m farfalla, 100m e 200m misti)

Nicolò Martinenghi (50m, 100m e 200m rana)

Lorenzo Mora (50m, 100m e 200m dorso)

Alberto Razzetti (200m farfalla, 100m, 200m e 400m misti)

Donne

Benedetta Pilato (50m, 100m e 200m rana)

Dove vedere le gare di nuoto in diretta TV e in streaming

Tutte le gare della Coppa del mondo di nuoto 2024 sono trasmesse in streaming in territorio europeo sulla piattaforma Eurovision e al di fuori dall'Europa sul canale Recast di World Aquatics, gratis e senza costi aggiuntivi.