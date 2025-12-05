Ceccon e l’intervista virale con Mora agli Europei di nuoto: “Ma che pirla. Mi subisce molto”

Thomas Ceccon e Lorenzo Mora grandi protagonisti agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta con l'accesso alla finale di oggi centrando incredibilmente lo stesso tempo. I due azzurri sono stati anche gli autentici mattatori di un'intervista esilarante rilasciata alla Rai subito dopo aver centrato questo obiettivo. Ai microfoni di Elisabetta Caporale, Ceccon ha fatto capire di essere gestito: "Per oggi va bene così". Allo stesso momento però arriva proprio Lorenzo Mora e da questo momento in poi l'intervista diventa un continuo botta e risposta tra racconti e risate.

"Mi aveva chiesto di nuotare al suo fianco e io da orologio svizzero quale sono ho nuotato esattamente col suo tempo – e qui inizia lo show -. Voi non lo sapete ma lui è campione del mondo, record del mondo e quello che volete, però mi subisce molto". Ceccon allora si avvicina a lui e i due iniziano a scherzare tra loro: "Domani fino all'ultimo secondo lo infastidirò". La risposta di Ceccon è esilarante e Mora non resiste: "Che pirla".

Ceccon così torna a microfono e punzecchia simpaticamente Moro: "Avere un italiano di fianco è particolare, è bello, ci siamo allenati insieme – ha detto -. Lui ha anche il record italiano quindi domani è il favorito". Mora a quel punto si lascia andare e scoppia a ridere: "Che pirla, che pirla. Però me lo merito dai". Simpatia dunque ma anche bravura per i due italiani che nella piscina da 25 metri in Polonia, hanno centrato l’obiettivo, curiosamente siglando lo stesso tempo di ingresso (4° in 50″07).

Il campione olimpico ha gareggiato però in modo molto particolare. Anche ascoltando le sue parole a bordo vasca infatti Ceccon si è un po’ gestito dopo aver coperto il primo 50 in 23″83. È chiaro che Ceccon però nella gara di oggi cercherà di abbattere il muro dei 50″ per provare a prendersi l’oro. L’obiettivo sarà migliorare il suo primato personale di 49″59 e mettersi in quella condizione. Da capire quale sarà la strategia di Moro pronto a seguirlo e magari regalarsi un'altra giornata memorabile e un'altra intervista esilarante.