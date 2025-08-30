Ceccon attaccato per il furto di Pilato e Tarantino: colpa di un commento ironico, poi cancellato

A margine della vicenda che ha visto coinvolte Benedetta Pilato e Chiara Tarantino in un furto all’aeroporto di Singapore che ha richiesto anche l’intervento della Farnesina, Thomas Ceccon si è lasciato andare ad un commento ironico sui social. Ma invece di sdrammatizzare ha sortito l’effetto opposto, costringendolo a cancellare tutto.

La triste vicenda che sta coinvolgendo le due nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino è esplosa anche sul web, con una bufera social che ha coinvolto tutto e tutti anche chi non c'entra per nulla e aveva provato a stemperare la tensione di queste ore con un commento ironico, innocuo e distensivo. Come Thomas Ceccon, l'olimpionico azzurro che ha avuto la sola colpa di scrivere una chiosa sarcastica per svelenire gli animi, ottenendo un effetto boomerang devastante. A tal punto che ha dovuto cancellare quelle poche parole.

Thomas Ceccon commenta ironico: "Anche la cuffia mi hai rubato"

"Pure la cuffia mi hai rubato". Sei parole, evidentemente ironiche, scritte da Thomas Ceccon nella giornata di sabato 30 agosto, l'indomani della notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto nazionale con la triste vicenda che ha visto coinvolte all'aeroporto di Singapore le due campionesse azzurre, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, immortalate da delle telecamere di sicurezza mentre uscivano da un beauty-free con merce non pagata. Un episodio che ha sfiorato l'incidente diplomatico, con l'intervento della Ambasciata e della Farnesina per evitare il peggio e riportare il prima possibile Pilato e Tarantino in Italia senza ulteriori conseguenze. Tra le ovvie critiche e le classiche polemiche, Ceccon non ha resistito provando ad abbassare il clima tossico creato attorno alle due colleghe, ma ha ricevuto il medesimo trattamento sui social.

La rabia del web su Ceccon: cancella la sua frase sui social

Thomas Ceccon con una risposta sui social ha provato a sdrammatizzare la situazione, a favore di Pilato e Tarantino ma non c'è per nulla riuscito, anzi. Sui social è stata così postata una foto dove si vede Benedetta Pilato che indossa la cuffia con il nome di Ceccon sul lato. Occasione ghiotta per il campione azzurro di usare la sua oramai consueta ironia: "Pure la cuffia mi ha rubato!" con una faccina emoticon rossa e arrabbiata. Risultato? Nessun sorriso o battimani, ma una valanga di attacchi e accuse da decine di "leoni da tastiera" anche verso Ceccon che ha dovuto alla fine cancellare il suo ironico commento.

Pilato costretta a bloccare i commenti, Tarantino sparita dai social

Un cortocircuito di rabbia ingiustificati che ha portato la stessa Pilato a dover bloccare tutti i commenti al suo post in cui ha spiegato la propria posizione sulla vicenda. Nel quale aveva spiegato la situazione con la propria totale estraneità, poi confermata anche dalle ricostruzioni attraverso le telecamere di sicurezza che hanno catturato il furto. Un'ondata di critiche che aveva subito spinto Tarantino a sparire completamente dai social, proprio per evitare facili e sommarie gogne mediatiche.