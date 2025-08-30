Il furto a Singapore, Anita Bottazzo spogliata e perquisita dagli agenti: “normale procedura”

La nuotatrice azzurra sottoposta a ispezione da parte degli agenti: non c’entrava niente, subito dopo è stata rilasciata assieme a Sofia Morini. Le indagini si sono poi concentrate su Chiara Tarantino e Benedetta Pilato.

A Singapore gli agenti aeroportuali la definiscono una "normale procedura": ovvero chiedere alla persona sospettata di aver commesso un furto di togliere tutti i vestiti per verificare che nulla abbia nascosto addosso. L'episodio entra nel corredo accessorio di tutto quanto accaduto in seguito al caso del furto che ha coinvolto direttamente Chiara Tarantino e Benedetta Pilato (inizialmente fermate dalla polizia, poi rilasciate per l'intervento dell'ambasciata italiana).

Bottazzo sottoposta a perquisizione senza vestiti

Anita Bottazzo ne sa qualcosa, le è capitato di essere sottoposta a questo rito molto severo e altrettanto imbarazzante (la perquisizione integrale, senza abiti) da parte delle forze dell'ordine asiatiche. Assieme a lei c'era anche Sofia Morini (liberata senza essere condotta in una stanza per l'ispezione): a loro nulla è stato contestato e, anche al netto del filmato di video-sorveglianza, sono state lasciate andare perché non ritenute colpevoli (o presunte tali) di alcun reato non essendo stata trovata addosso traccia della refurtiva. In buona sostanza, loro non c'entravano ma hanno pagato lo scotto di trovarsi lì, con le compagne di viaggio, e lo zelo delle autorità locali.

Le indagini concentrate su Tarantino e Pilato

È su Tarantino e Pilato che si sono concentrate le indagini: trattenute dagli agenti, la vicenda ha preso una piega differente quando è stata allertata l'ambasciata italiana e, successivamente, la Farnesina. Solo il canale diplomatico ha scongiurato la detenzione per le due nuotatrici, a cui erano stati ritirati tutti i documenti e messe sotto sorveglianza in attesa di ulteriori sviluppi.

La sequenza videoclip aveva mostrato, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, che sarebbero state loro a maneggiare quegli oggetti (boccette di oli essenziali, secondo quanto emerso) divenuti oggetto dell'accusa e del provvedimento di fermo. Almeno fino a quando i buoni uffici delle Istituzioni italiane non sono riusciti a sbrogliare la matassa e a far sì che tornassero a casa.

Su Instagram Pilato s'è detta estranea all'intera questione, sostenendo che tutto sarebbe accaduto a sua insaputa, parlando di lezione appresa sulla propria pelle, a cominciare dall'opportunità di circondarsi di determinate persone. Quanto a Tarantino, tesserata delle Fiamme Gialle, si trova in una posizione molto più complessa considerata la divisa: di lei non c'è più traccia sui social.