Pilato e Tarantino fermate per furto all’aeroporto di Singapore: sono libere grazie alla Farnesina

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono libere grazie all'intervento della Farnesina ma quanto accaduto in aeroporto a Singapore è stato tremendo: entrambe reduci dai Mondiali, prima di imbarcarsi dopo le vacanze a Bali, sono state fermate, private dei passaporti e trattenute per ore dalle autorità asiatiche perché sospettate di aver commesso un furto. Cosa è successo? In possesso di un filmato registrato da telecamere di video-sorveglianza, la polizia è intervenuta per evitare che salissero a bordo del volo diretto in Italia: nella clip si vedrebbe Tarantino infilare nella borsa dell'altra nuotatrice azzurra oggetti che avrebbero sottratto senza pagare.

Pilato e Tarantino bloccate a Singapore per ipotesi di furto

Imbarazzo, sgomento, tensione e anche paura entrano nel corredo accessorio della notizia che ha fatto molto rumore. Nell'attesa che tutto potesse essere chiarito grazie al canale diplomatico attivato dall'Italia, Pilato e Tarantino sono rimaste in stato di fermo per diverse ore. La ricostruzione della vicenda è basata sul contenuto di una registrazione effettuata dal circuito di sicurezza di un negozio: insieme – secondo la versione della polizia – avrebbero commesso un furto, portando via alcuni oggetti sistemati in una sacca. Nel giro di poco tempo, una volta allertati, gli agenti sono intervenuti all'interno dello scalo impedendo loro di completare la procedura d'imbarco.

La mediazione della Farnesina ha sbloccato la situazione

Venuta a conoscenza di quanto accaduto, la Farnesina si è subito attivata attraverso la propria ambasciata a Singapore per rimediare alla situazione incresciosa venutasi a creare. Il filo diretto tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, ha scandito le ore prima che alle due nuotatrici fosse accordato un permesso speciale per riuscire comunque a lasciare il Paese e a tornare in Italia. Una brutta storia davvero che s'è conclusa quando Pilato e Tarantino sono tornate in libertà e riaccompagnate in albergo in attesa di potersi imbarcare per il rientro. Sono state perdonate e, lezione a parte, l'hanno scampata bella.

In vacanza a Bali dopo i Mondiali di nuoto

Pilato e Tarantino s'erano concesse qualche giorno di relax dopo aver partecipato ai Mondiali di nuoto a Singapore, terminati il 3 agosto scorso. Non erano sole ma in compagnia di altre due colleghe: l'una era Anita Bottazzo (che si allena in Florida), l'altra era Sofia Morini, compagna di Team a Verona di Tarantino. Anche queste ultime due sono state fermate e interrogate dalla polizia che, dopo aver svolto i controlli di rito, le ha poi lasciate andare. Tutte hanno poi potuto fare ritorno a casa, dopo una vacanza che non dimenticheranno.