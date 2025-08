Benedetta Pilato show, bronzo nei 50 rana ai Mondiali di Singapore: “È la ciliegina sulla torta”

A Benedetta Pilato non riesce l'impresa di portarsi a casa l'oro ai Mondiali di nuoto di Singapore nella finale dei 50 femminili rana. L'azzurra però riesce lo stesso a centrare il terzo posto che vuol dire medaglia di bronzo e dunque podio. La tarantina ha chiuso con il tempo mentre al quarto posto si è piazzata l'altra azzurra in gara, Alice Bottazzo. L'oro va invece alla fuoriclasse lituana Ruta Meilutyte. Una medaglia che ha soddisfatto tantissimo Benedetta Pilato che ai microfoni di Rai Sport ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il risultato raggiunto:

"Sono contentissima non posso dire altro, era importante mettere la mano davanti – spiega con il solito sorriso stampato sul volto -. Riconfermarsi non è mai semplice e penso che questa sia la mai quinta medaglia nei 50 e vale tanto". Poi la campionessa azzurra aggiunge: "Sempre sul podio? Ero più forte prima (ride ndr) ma scherzi a parte significa veramente tanto, ho sempre raccontato le mie difficoltà anche gli anni precedenti ma sono sempre qui competitiva come sempre".

L'azzurra è serena, tranquilla, mostra enorme entusiasmo per questo successo. "Questo 50 mi ha fatto conoscere al mondo e questa costanza è frutto di grande lavoro – ha specificato ancora -. È sta la ciliegina sulla torta, per me è stato difficile guardare i 100 rana da fuori". Ora però è tempo di fermarsi, riposare, e poi programmare con calma il futuro e la nuova stagione agonistica: "Domani siamo a Bali in vacanza con lei (Alice Bottazzo ndr) basta a questa stagione infinita".

Le parole di Benedetta Pilato e Alice Bottazzo

Benedetta Pilato ha poi parlato anche ai microfoni di Sky parlando delle difficoltà di questa gara: "Oggi ero molto più tranquilla, ho già vissuto queste emozioni in passato, sapevo come affrontarle, ieri è successo qualcosa che mi aspettavo – dice -. Questa medaglia vale tantissimo, gli altri anni mi ci vedevo sempre sul podio, quest'anno è stata molto inaspettata". Felice anche Alice Bottazzo: "Il tempo non è chissà che cosa ma sono contenta per come ho fatto questa finale, sono arrivata credendoci, anche se il quarto posto non è il massimo ma va bene così".