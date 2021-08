Vettel è l’enciclopedia della Formula 1, conosce tutti i campioni del mondo dal 1950 al 2020 La Formula 1 ha chiesto a tutti i piloti di ricordare tutti i campioni del mondo dal 1950 al 2020. L’unico a fare un clamoroso en plein è stato Sebastian Vettel, che conosce molto bene la storia del suo sport. Vettel ha ricordato tutti i campioni e non ha sbagliato niente. 71 su 71 per il pilota della Aston Martin, meno bene sono andati Raikkonen e Tsunoda.

A cura di Alessio Morra

Sebastian Vettel ha vissuto un weekend in Ungheria molto intenso. Il quattro volte campione del mondo con coraggio ha fatto sentire la sua voce mostrando i simboli arcobaleno del movimento LGBTQ+, si era presentato con scarpe griffate d'arcobaleno e poi ha indossato una maglia e una mascherina arcobaleno, e aveva detto: "Voglio condividere il mio supporto a chi è colpito dalla legge anti-LGBTQ+ promulgata dal governo. È inaccettabile, codardo e fuorviante da parte di chi guida il Paese suggerire una legge del genere. È imbarazzante per un Paese dell’Unione Europea far passare misure del genere". Poi ha vissuto una domenica dolce e amarissima. Ha lottato per la vittoria, così che non gli capitava da tempo, ma si è piazzato alle spalle di Ocon, il suo rammarico lo ha espresso dopo la gara. Poi quel secondo posto si è tramutato in una squalifica, prodotta dalla mancanza della benzina necessaria nella sua Aston Martin. Bocciato anche il ricorso e podio cancellato definitivamente.

Seb conosce davvero la storia della Formula 1

Ha avuto modo di rifarsi ampiamente, anche se fuori dalla pista, l'ex pilota di Red Bull e Ferrari che ha dimostrato di avere un'ottima memoria e soprattutto di conoscere a meraviglia la storia della Formula 1. Sugli account social infatti sono stati mostrati dei video in cui i piloti vengono interrogati e a loro si chiede, partendo a ritroso, di ricordare tutti i campioni del mondo dal 2020 al 1950. Vettel è stato incredibilmente perfetto: 71 su 71. Non ha sbagliato mai, ha avuto una lieve incertezza su i campioni degli anni '50, ma senza problemi ha infilato il filotto vincente e ha realizzato a modo suo un record. Basti pensare che Verstappen, il secondo classificato, ne ha indovinati 38 di campioni del mondo, e Kimi Raikkonen si è assegnato due titoli, quando ne ha vinto solo uno. Il giapponese Tsunoda invece ne ha azzeccati solamente due, è molto giovane, deve imparare da Vettel la storia della Formula 1.