Sebastian Vettel la Ferrari ce l'ha nel cuore, da ragazzino tifava per la scuderia di Maranello, a bordo c'era il mito Michael Schumacher. E per la scuderia italiana ha guidato per sei stagioni, dal 2015 al 2020. Seb è il terzo pilota per successi della Ferrari in Formula 1 (dietro a Schumacher e Niki Lauda), ma è andato via maluccio. La Ferrari lo ha liquidato ben prima dell'avvio della stagione 2020. Ora è all'Aston Martin e sta cercando di evitare pure di pronunciare il nome della Ferrari.

A Baku Seb si trova bene, in quattro apparizioni non si è mai piazzato al di fuori del quarto posto, due i podi, ma a verbale c'è anche la ruotata a Hamilton. Dall'Azerbaigian, dove vuole tornare a ruggire dopo il bel piazzamento di Montecarlo, Vettel nella conferenza stampa del giovedì ha risposto alla domanda di un ragazzino sui suoi sogni da bambino e il quattro volte campione del mondo non ha citato la Ferrari pur facendo capire che la vettura che sognava era quella, la Rossa che guidava Schumacher:

Quando ero piccolo, come sapete, ero tifoso di Michael Schumacher e lo vedevo guidare e vincere su quella macchina rossa. Mai e poi mai mi sarei immaginato di guidarla a mia volta, un giorno… Mi sarebbe piaciuto correre in F1 negli anni Settanta, o ancora meglio Sessanta, con pochissima aerodinamica e tanto grip meccanico.

Vettel si è parzialmente unito alla battaglia di Lewis Hamilton, che nelle scorse settimane aveva dichiarato che l'accesso al motorsport è diventato troppo complicato per chi proviene da famiglie non abbienti. Anche secondo Seb bisognerebbe fare qualcosa ma al tempo stesso ricorda che questo è stato sempre un hobby molto costoso: "Andrebbe fatto qualcosa per renderlo più accessibile. Questo è sempre stato un hobby molto costoso, ai miei tempi forse un po’ meno ma comunque non uno sport economico".