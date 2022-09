Verstappen vince a Zandvoort e piazza il 30° acuto in carriera: Leclerc è 3° al GP Olanda 2022 Max Verstappen trionfa nel GP d’Olanda 2022 e vince la 30a gara in carriera: terzo posto per Leclerc alle spalle di Russell.

A cura di Vito Lamorte

Vince sempre Max Verstappen, in un modo o in un altro. Il pilota della Red Bull si è portato a casa in Gran Premio d'Olanda 2022 e davanti ai suoi tifosi può festeggiare un altro passo importante verso il titolo. Ci sono state tante gare nella gara a Zandvoort tra Safety Car, VSC, bandiere gialle e macchine ferme in pista che hanno portato a diversi stop durante tutta la gara ma, alla fine, il giovane pilota olandese è riuscito a prendersi la vittoria davanti a George Russell e Charles Leclerc. Trentesima vittoria in carriera per Verstappen, che si porta a casa anche il giro veloce, ed è la decima stagionale per l'olandese volante.

Il pilota monegasco della Ferrari ha piazzato un bel sorpasso su Hamilton nell'ultima parte di gara e si è preso un posto sul podio che ad un certo punto della gara sembrava lontanissimo. Leclerc ha firmato il podio numero 600 nella storia della Ferrari.

Ai piedi del podio Lewis Hamilton, che ha fatto un'ottima gara ed un certo punto sembrava pronto per strappare ma il duello con Verstappen lo ha visto soccombere; e Carlos Sainz, che ha cercato di restare attaccato sempre alla testa del gruppo ma non ha mai avuto il ritmo per dire la sua in zona podio. Lo spagnolo è stato sanzionato anche con cinque secondi di penalità: il suo piazzamento finale è 8°. A completare le prime dieci posizioni ci sono Checo Perez, Fernando Alonso, Lando Norris, Estaban Ocon e Lance Stroll.

Gara dai due volti per Lewis Hamilton: proprio quando sembrava pronto per lottare con Verstappen sono arrivati un paio di sorpassi che lo hanno relegati fuori dai primi tre classificati: quando lo ha superato il compagno Russell il britannico via radio ha espresso tutto il suo disappunto al muretto Mercedes: “Che errore, non sapete quanto sono deluso e arrabbiato”.

Ennesimo brutto episodio ai box della Ferrari al momento del primo rientro di Sainz: i meccanici del Cavallino hanno dimenticato una gomma sulla monoposto dello spagnolo che quando si è accorto dell'accaduto ha esclamato abbastanza irritato in radio "Oh… Dio mio!". Il suo pit-stop è durato 12,7 secondi.

L'ordine d'arrivo del GP Olanda della Formula 1 2022

1 . M. Verstappen (B) Red Bull /

2. G. Russell (B) Mercedes + 3″5

3. C. Leclerc (B) Ferrari + 6″5

4. L. Hamilton (M) Mercedes + 6″7

5. S. Perez (M) Red Bull + 7″1

6. F. Alonso (B) Alpine + 9″3

7. L. Norris (B) McLaren + 9″9

8. C. Sainz (B) Ferrari + 6″6

9. E. Ocon (B) Alpine + 10″6

10. L. Stroll (B) Aston Martin + 11″3

11. P. Gasly (D) AlphaTauri + 12″4

12. A. Albon (D) Williams + 14″7

13. M. Schumacher (B) Haas + 15″3

14. S. Vettel (B) Aston Martin + 16″4

15. K. Magnussen (B) Haas + 18″7

16. G. Zhou (B) Alfa Romeo+ 19″6

17. D. Ricciardo (B)McLaren+ 20″8

18. N. Latifi (B) Williams + 1 giro

19. V. Bottas (B) Alfa Romeo RITIRO

20. Y. Tsunoda (B) AlphaTauri RITIRO