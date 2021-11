Verstappen vede il titolo, ma non è finita: “Red Bull fortissima, ma Lewis è sempre pericoloso” Max Verstappen ha 19 punti di vantaggio su Hamilton, a quattro Gp dal termine. Ma nel circus c’è chi crede che Lewis abbia la possibilità di vincere il Mondiale.

A cura di Alessio Morra

Era da tante stagioni che due piloti di due scuderie differenti non arrivavano a battagliare quasi testa a testa, punto a punto fino all'ultima gara. Verstappen e Hamilton hanno dato vita fin qui a un Mondiale splendido, molto incerto, che però nelle ultime settimane sembra aver preso in modo netto la via dell'Olanda. Max ha vinto le ultime due gare e si presenta a Interlagos con 19 punti di vantaggio su Lewis, che in Brasile dovrà anche scontare una penalità in griglia di partenza. Ma c'è chi pensa nel circus che l'esito del campionato sia tutt'altro che scontato.

La Red Bull non solo è pronta a detronizzare la Mercedes nel campionato piloti, ma anche in quello costruttori, grazie allo splendido periodo di forma di Perez e ai contemporanei disastri di Bottas, il divario tra le due squadre in quello che un tempo era definito il titolo ‘marche' si è praticamente azzerato, c'è solo un punto che separa i due team. Verstappen sa benissimo che è tutto nelle sue mani perché una vittoria e tre secondi posti si aggiudica il campionato 2021.

Le chance di Verstappen sono enormi, ma c'è chi pensa che il titolo sia ancora in bilico. Carlos Sainz, pilota Ferrari ma che ha iniziato la sua carriera con la famiglia Red Bull, in Brasile ha dichiarato che la lotta è tutt'altro che finita: "Penso che la battaglia sarà ancora ravvicinata e credo che un eventuale ritiro possa cambiare l’intero quadro. Credo anche che la Mercedes non abbia detto l’ultima parola penso che torneranno forti dopo alcuni fine settimana difficili. La Red Bull sembra avere un pacchetto più forte. Ma la Mercedes e Lewis restano sempre la Mercedes e Lewis, quindi vedremo".