Verstappen si scontra con Kimi Antonelli ai box nella Sprint Race: cosa è successo a Miami Per la prima volta in nove anni Verstappen finisce una gara senza prendere punti: penalizzato dall'errore della Red Bull, cosa è successo con Kimi Antonelli durante la Sprint Race.

A cura di Ada Cotugno

Uno dei casi più clamorosi della caotica Sprint Race del GP di Miami è quello che ha coinvolto Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli nell'uscita dai box: al pilota olandese sono stati assegnati 10 secondi di penalità e per la prima volta dal 2016 non ha portato a casa nessun punto. Una giornata nera per lui che negli ultimi 9 anni non aveva mai fatto così male e che oggi si scontra con una gara difficilissima che ha ostacolato anche il percorso del giovane italiano, uno dei grandi delusi di oggi.

Tutto è accaduto ai box, quando entrambi i piloti erano rientrati per cambiare le gomme e passare a quelle da asciutto, viste le nuove condizioni di una pista che si è rivelata più difficile del previsto. All'inizio del 14º giro Verstappen ha ricevuto luce verde per ripartire ma in quel momento è sopraggiunto il suo avversario che è stato tamponato e non è riuscito a raggiungere la sua piazzola di sosta per via di un errore macroscopico del team Red Bull.

Cosa è successo tra Verstappen e Kimi Antonelli

Ad avere la peggio è stato l'italiano della Mercedes che ha perso secondi preziosi e non è neanche riuscito a cambiare le gomme. Per questo Verstappen è stato penalizzato con una detrazione di 10 secondi che lo ha fatto scivolare alla fine della classifica, al 17º posto che fa tanto clamore. Ma a far discutere è stata anche la dinamica dell'incidente che non ha ancora una spiegazione.

L'olandese aveva appena cambiato le gomme e aveva ricevuto dai suoi meccanici il semaforo verde per rientrare in pista: nessuno si è accorto che alle sue spalle stava entrando Kimi Antonelli che si è scontrato con la Red Bull e non è riuscito neanche a fermarsi nella sua piazzola di sosta per ambiare le gomme. Il team Red Bull ha commesso un errore madornale che ha danneggiato anche l'ala anteriore della vettura, oltre che a portare una pesante penalità per Verstappen che è stato sanzionato per unsafe release, tornando a casa a mani vuote dopo la Sprint Race.