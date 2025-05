video suggerito

Norris vince la sfortunata Sprint Race del GP Miami: Antonelli decimo, succede di tutto Norris vince la Sprint Race a Miami ma in pista succede di tutto: partenza ritardata di 30 minuti, la gara si conclude in regime di Safety Car.

A cura di Ada Cotugno

È stata un Sprint Race baciata dalla sfortuna in cui è successo praticamente di tutto, da problemi legati alle condizioni meteorologiche avverse fino a discussioni di pista che si sono accese già dal momento della partenza. Alla fine ad avere la meglio a Miami è Lando Norris che approfitta della Safety Car per concludere la gara al primo posto davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri.

Grande delusione per Kimi Antonelli che era riuscito a partire dal primo posto, ma è stato toccato subito dal pilota McLaren finendo fuori pista e rientrando al quarto posto. Alla fine il giovane talento della Mercedes ha chiuso decimo, un risultato sicuramente inaspettato. Ma peggio è andata a Charles Leclerc che non è riuscito ad arrivare sulla griglia di partenza perché si è scontrato contro il muro prima dei giri di formazione.

La Sprint Race ritardata per maltempo

Succede veramente di tutto in pista a Miami: il pomeriggio è aperto dall'incidente di Leclerc che non può partecipare alla gara, ma la stessa Sprint Race viene ritardata a causa della pioggia che ha travolto Miami. La pista è troppo bagnata e si solleva tanta acqua al passaggio delle vetture, ostacolando la visuale dei piloti. Ma per fortuna il meteo migliora e dopo circa 30 minuti si può cominciare in condizioni di sicurezza.

Norris vince la Sprint caotica

Anche l'inizio della gara regala più di qualche turbolenza agli appassionati. Kimi Antonelli perde immediatamente il primo posto alla partenza dopo il contatto con Piastri che però non comporta nessuna penalità. Il pilota McLaren se ne va in testa, inseguito dal compagno di scuderia. Quando la pista si asciuga tutti gli equilibri cambiano: a sei giri dalla fine Hamilton monta la gomma con mescola rossa e rimonta, chiudendo con un incredibile terzo posto frutto di una strategia ben studiata.

Kimi Antonelli non ha la stessa fortuna perché non riesce a fare pit stop a causa di un unsafe release da parte di Verstappen (penalizzato per 10") che rompe anche l'ala della sua monoposto. Nel frattempo in posta Norris si prende il primo posto e non lo lascia più, aiutato anche dalla Safety Car che interviene dopo l'incidente di Alonso e conduce i piloti fino alla fine della gara.