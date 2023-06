Verstappen senza peli sulla lingua su Hamilton e Alonso: “Ora mi odieranno” Il leader del Mondiale di Formula 1 2023 Max Verstappen ha espresso pubblicamente il suo pensiero sulla rivalità tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton conscio del fatto che questo gli farà attirare molte antipatie.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante siamo ancora ad un terzo del Mondiale di Formula 1 2023, la lotta per la conquista dei titoli iridati sembra essere già archiviata con Max Verstappen che si avvia verso la conquista della terza corona consecutiva e la Red Bull che si appresta a confermarsi leader tra i Costruttori. Dopo le prime sette gare, tutte vinte dai driver della scuderia austriaca, dunque l'unica lotta che sembra ancora aperta è quella per conquistare il "titolo" di "primo degli altri".

Il pessimo avvio della Ferrari, figlio di una SF-23 che ha completamente disatteso le aspettative (e anche dopo l'imponente pacchetto di aggiornamenti portato nell'ultimo round di Barcellona non sembra aver migliorato la situazione), ha fatto sì che tornasse in auge una vecchia rivalità tra i due pluricampioni del mondo Fernando Alonso e Lewis Hamilton, attualmente ingaggiati tra loro per il terzo posto nella classifica piloti, alle spalle dell'irraggiungibile Verstappen e del suo compagno di squadra Sergio Perez.

Una rivalità deflagrata nel lontano 2007, quando entrambi militavano in McLaren, e che, tra scontri in pista e fuori con staffilate al vetriolo, è arrivata fino ad oggi. Una rivalità che inevitabilmente ha sempre diviso gli appassionati di Formula 1 riguardo soprattutto al fatto tra chi dei due fosse il pilota più talentuoso, al di là del numero di titoli iridati conquistati che, ovviamente, pende dalla parte del britannico che ne ha messi in bacheca sette contro i due dello spagnolo.

E dopo anni in cui i due hanno lottato per obbiettivi diversi e con mezzi diversi, in questo Mondiale di F1 2023, il balzo in avanti dell'Aston Martin e una Mercedes che dopo la rivoluzione tecnica (con l'abbandono del concept "senza pance") ha aumentato la propria competitività hanno fatto sì che i due vecchi rivali tornassero a lottare tra loro per lo stesso obbiettivo. E questo ha inevitabilmente fatto tornare nuovamente in auge l'eterno dilemma su chi abbia più talento dell'altro.

Sulla questione è intervenuto anche l'attuale dominatore del Mondiale Max Verstappen che, senza peli sulla lingua, ha preso posizione con delle dichiarazioni che hanno creato ulteriori divisioni tra i sostenitori di Fernando Alonso e i tifosi di Lewis Hamilton. Nel corso di un'intervista rilasciata al Sunday Times infatti l'olandese della Red Bull si è schierato dalla parte dello spagnolo tirando una dura stoccata al pilota con cui nel 2021 ha avuto un'accesissima rivalità: "Mi piace pensare che avere una capacità extra oltre alla guida sia un grande vantaggio anche in Formula 1. Non si può allenare questo tipo di cose, solo pochi piloti la possiedono. Uno di quei pochi piloti che possiede queste capacità è Fernando Alonso: lui continua a guidare al limite ma pensando anche ad altre cose, ai piccoli dettagli. Lewis Hamilton no. Fernando è superiore su queste cose" ha difatti detto il 25enne di Hasselt.

Max Verstappen non ha dunque nascosto il suo pensiero riguardo alla presunta superiorità come pilota di Fernando Alonso rispetto a Lewis Hamilton, pur essendo conscio che l'aver espresso pubblicamente questa sua convinzione può solo portarlo ad attirarsi altre antipatie: "Probabilmente la gente inizierà a odiarmi per averlo detto, ma io la vedo così" ha difatti chiosato il due volte campione del mondo F1 ribadendo la sua idea riguardo al confronto tra i due plurititolati avversari.