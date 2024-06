Verstappen rovina la gioia di Norris per la pole a Barcellona: è scioccato dalla rivelazione su Leclerc

video suggerito

Enorme la gioia di Lando Norris al termine delle qualifiche del GP di Spagna della Formula 1 2024 dove ha conquistato la sua seconda pole position della carriera. A rovinare parzialmente il momento al britannico della McLaren, appena scesi dalle monoposto, è stato proprio il pilota che aveva appena battuto per una manciata di millesimi, vale a dire il suo amico Max Verstappen.

In attesa di effettuare le consuete interviste con la TV ufficiale della F1 prima della canonica cerimonia di premiazione post-qualifiche, i due infatti si sono trovati a scambiare quattro chiacchiere in pit-lane con l'olandese della Red Bull che ha rivelato all'ignaro Norris ciò che avevano deciso i Commissari FIA riguardo al pilota della Ferrari Charles Leclerc finito sotto investigazione dopo la terza sessione di prove libere proprio per uno screzio in pista con l'alfiere della McLaren.

Verstappen infatti ha comunicato all'amico come il monegasco sia stato punito soltanto con una reprimenda per quell'episodio che lo aveva fatto infuriare parecchio: "È abbastanza pazzesco che abbia ricevuto un rimprovero" ha difatti detto il tre volte campione del mondo convinto che il suo interlocutore già sapesse qual era stata la decisione degli Steward a riguardo (arrivata qualche minuto prima dell'inizio delle qualifiche). La risposta di Norris ("È questo che ha ottenuto?") e la sua espressione scioccata però fanno immediatamente capire che ne fosse totalmente all'oscuro.

"Sì! Solo un rimprovero!" ha quindi proseguito l'olandese facendo esplodere la rabbia del britannico: "Ha fo***to la mia ala anteriore!" ha difatti esclamato mostrando tutto il suo dissenso per la punizione, a suo avviso, troppo lieve comminata al pilota della Ferrari. Una posizione che ha trovato d'accordo anche Max Verstappen che ha infatti chiosato con un "Lo so! È pazzesco!" a sottolineare la sua incredulità per la mano leggera utilizzata dai Commissari FIA nel valutare l'episodio che ha visto Leclerc e Norris fare scintille nel finale della terza sessione di prove libere del GP di Spagna.

