Norris beffa Verstappen, è sua la pole position del GP di Spagna: Ferrari battute anche dalle Mercedes A sorpresa LAndo Norris conquista la pole position nelle qualifiche del GP di Spagna della Formula 1 2024: battuto di appena 20 millesimi il leader del Mondiale Max Verstappen. Le Ferrari di Leclerc e Sainz chiudono rispettivamente al 5° e 6° posto, dietro anche alle Mercedes di Hamilton e Russell. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Lando Norris riporta la sua McLaren in pole position nel GP di Spagna della Formula 1 2024 a distanza di tre anni dall'ultima volta. Nelle qualifiche sulla pista di Barcellona il britannico si è dimostrato il più costante nei tre settori del circuito di Barcellona tirando fuori dal cilindro un 1:11.383 che gli ha permesso di precedere di una manciata di millesimi il solito Max Verstappen con la Red Bull.

A guadagnarsi la seconda fila della griglia di partenza per la gara della domenica sono stati gli alfieri della Mercedes con Lewis Hamilton che ha battuto il compagno di squadra George Russell, terza fila invece per le Ferrari con Charles Leclerc (che nel giro decisivo ha commesso un errore in curva 5) che ha preceduto Carlos Sainz di appena cinque millesimi. Unica buona notizia per la scuderia di Maranello l'aver risparmiato, a differenza del team tedesco, un set di soft nuove da poter utilizzare in gara.

Eliminato in Q2 il beniamino del pubblico di Barcellona, Fernando Alonso, che con la sua Aston Martin non è riuscito ad andare oltre l'undicesima posizione finale nel secondo segmento delle qualifiche casalinghe che hanno invece visto grandi protagonisti gli alfieri dell'Alpine Pierre Gasly ed Esteban Ocon, entrambi capaci a sorpresa di superare il taglio accedendo alla Q3. Grande delusione delle qualifiche sono state invece le due Racing Bulls di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, entrambi eliminati in Q1 nonostante sulle proprio monoposto abbiano introdotto un sostanzioso pacchetto d'aggiornamenti.

La griglia di partenza del GP di Spagna della Formula 1 2024

1ª fila: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Mercedes) , 4. George Russell (Mercedes)

3ª fila: 5. Charles Leclerc (Ferrari), 6. Carlos Sainz (Ferrari)

4ª fila: 7. Pierre Gasly (Alpine), 8. Sergio Perez (Red Bull)*

5ª fila: 9. Esteban Ocon (Alpine), 10. Oscar Piastri (McLaren)

6ª fila: 11. Fernando Alonso (Aston Martin), 12. Valtteri Bottas (Sauber)

7ª fila: 13. Nico Hulkenberg (Haas), 14. Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: 15. Zhou Guanyou (Sauber), 16. Kevin Magnussen (Haas)

9ª fila: 17. Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 18. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

10ª fila: 19. Alexander Albon (Williams), 20. Logan Sargeant (Williams)

*dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia

